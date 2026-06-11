《迷宮飯》「迷宮探索展」7/15登陸臺北 重現經典場景

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記者劉昕翊／臺北報導

《迷宮飯》「迷宮探索展」強勢登陸臺灣，將於7月15日至8月30日在臺北三創生活園區6樓的INCUBASE Arena Taipei登場，現場除特別設置在日本展覽中沒有的打卡點，且九井諒子的個人展也同步舉行；預售優惠即日起開賣。

日本爆紅動漫《迷宮飯》一推出迅速登上影片串流平台的熱門榜單，此次主辦單位INCUBASE Studio特別推出《迷宮飯》「迷宮探索展」，將完美還原動畫中經典的場景，更特別打造日本站未曾公開的限定打卡區，帶給臺灣粉絲獨家觀展體驗。另同步登場的《九井諒子展》則將陳展超過150幅珍藏複製原畫、彩稿插圖、創作訪談內容及珍貴繪畫影像，完整呈現《迷宮飯》作者九井諒子的創作歷程與獨特魅力。

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《迷宮飯》「迷宮探索展」強勢登陸臺灣，將於7月15日至8月30日在臺北三創生活園區6樓的INCUBASE Arena Taipei登場。（INCUBASE Studio提供）

《九井諒子展》將陳展超過150幅珍藏複製原畫、彩稿插圖、創作訪談內容及珍貴繪畫影像，完整呈現九井諒子的創作歷程與獨特魅力。（INCUBASE Studio提供）