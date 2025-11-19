迷思！天冷開車先「暖車」？專家：「化油車」才要暖

氣溫驟降，開車上路您覺得要先「暖車」嗎？（圖／東森新聞）





氣溫驟降，開車上路您覺得要先「暖車」嗎？專家表示，這對現代社會新的油車、油電混合車而言，可能是「迷思」多此一舉。反觀電動車，如果去到零下環境確實就有熱車的必要。

你也有這樣的觀念嗎，覺得天氣冷愛車也會冷，所以要提前上車讓他暖一下，先發動個3-5分鐘讓引擎達到工作溫度後再上路，不過這樣的觀念真的正確嗎？

民眾：「車比較新所以好像說慢慢開就會暖，（不用啊因為現在車子科技的設備都很進步啊），｛本來是冷卻的狀態，現在馬上發動，那引擎完全沒有在運作的時候，應該很快就壞了｝。」老一輩留下觀念要是不暖車，汽車在低溫下更容易拋錨或熄火，不過隨著引擎構造更新，這動作似乎變成多此一舉。

汽車維修業者：「因為老一輩都是化油車，發動前都要先去拉風門，讓整個化油器功能更順暢。」差就差在1980年代前，多數油車引擎用的是用化油器要靠暖出，讓空氣和燃油達到合適比例。不過現代車改用「燃油噴射系統」，就算低溫，別猛踩油門，正常行駛3-5分鐘升溫效率反而更好。而新舊車，暖不暖還真的有差。

民眾：「一定要（暖車）的，因為我的車老車，不然開不順會抖抖抖，有時候還會停下來。」

不只油車，油電車也有一說是要先暖個30秒到1分鐘，一樣是迷思嗎。

汽車專家程志熙：「油電車不論用的機油還是零件的設計，就已經很利於這種頻繁的，起停起停起停，所以更不需要熱車。」

反觀電動車，電池最佳運作溫度約為攝氏21度左右，當氣溫降到「冰點以下」，電池會特別耗電，續航里程減少10到20%。除了設定「預先調節」，也可以先發動幾分鐘預熱，改善電池表現。

暖車效用，不同車款眉角多注意。否則不只白費時間還可能多排一堆廢棄。

