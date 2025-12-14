迷惑未來考古學家！藝術家花78萬將「帥氣章魚哥」雕像沉入地中海

29歲藝術家斥資約2萬5千美元（約新台幣78.3萬元），將一座高達3公尺、重約500磅的青銅雕像沉入希臘近海。（圖／翻攝自Sunday Nobody YouTube）

一名美國網路迷因藝術家近日以一場前所未見的水下行為藝術，引發全球網路熱議。來自西雅圖、化名「Sunday Nobody」的29歲藝術家，斥資約2萬5千美元（約新台幣78.3萬元），將一座高達3公尺、重約500磅的青銅雕像沉入希臘近海，只為了「迷惑未來的考古學家」。

根據《The Sun》報導，這座雕塑融合了《海綿寶寶》中「帥氣章魚哥」（Handsome Squidward）的臉部特徵，與古希臘經典雕塑《擲鐵餅者》的身體比例，形成一件跨越數千年文化的荒誕作品。藝術家表示，這是一場關於考古學、歷史詮釋與現代網路文化的思想實驗。

為確保作品能「存活」千年以上，Sunday Nobody甚至假造學生證，諮詢大學考古學家，研究哪些材質適合長期水下保存，最終選擇青銅作為主要材料。他強調，雕像不會對海洋環境造成傷害。

雕塑由中國西諾雕塑公司鑄造，製作了兩尊真人尺寸青銅雕像及數件迷你版本。完成後，藝術家與團隊將其中一尊運至希臘哈爾基迪基半島，利用充氣筏與充氣床墊將雕像拖至近海，隨後割斷纜繩，讓雕像自約25至30英尺高度沉入海底，最終直立落定。

整個過程被拍成14分鐘的YouTube紀錄片，其中一段25秒的GoPro剪輯在網路上迅速走紅，並於2025年12月8日經轉發後，引爆全球討論。事件影響迅速擴散至藝術圈以外，受到影片啟發，Solana區塊鏈上出現名為$DISCOBOLUS的迷因幣，市值一度飆升至數百萬美元。同時第二尊青銅雕像在藝術家官網拍賣成交，限量迷你雕像也幾乎瞬間售罄。

Sunday Nobody並非首次策劃大型荒誕創作，他過去曾埋葬重達3000磅的辣味奇多石棺、用7000多種顏料創作鮑勃．羅斯肖像、讓數控機床「手寫」整部《史瑞克》劇本，甚至在紐約設置合法的「身份證製造機」。他的創作信條只有一句話：「當人們問『為什麼』，我就回答『為什麼不？』」

儘管藝術家希望千年後的學者能對此困惑不已，網友卻指出現實破綻：「我們正處在史上記錄最完整的時代。」也有人笑稱，即使網路消失，未來的人類仍會知道「有人真的會做出這種事」。

不過考古與文化資產保護界對此並不完全樂觀，聯合國教科文組織（UNESCO）相關指南明確反對在水下環境放置人造文物，認為此舉可能干擾未來的學術研究與文化遺產保護。Sunday Nobody也坦言，他並未取得任何官方許可，形容此舉處於「法律灰色地帶」。



