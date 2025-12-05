迷戀女律師6年！「變性人」寄Tiffany鑽戒、土城命案新聞恐嚇：像具俊曄一樣愛妳

葉男步步進逼，讓洸洸相當困擾。示意圖

台北市一名葉姓男子2019年到松山區某律師事務所應徵司機未果，卻迷戀上面試時看到的女律師洸洸（化名）。追求遭拒後不但沒有放手，反而展開長達6年的瘋狂糾纏，頻頻寄送包裹、書信騷擾，甚至包含微波爐、Tiffany鑽戒等貴重物品。

據了解，葉男在情書中寫下「送鑽戒給妳，是因為想讓妳當Tiffany代言人」、「我會像具俊曄一樣守護著妳」等語，讓洸洸感到相當困擾。她返還包裹後，葉男疑似惱羞成怒，再寄來土城7月家暴殺人案新聞，暗示「妳應該不想變成這樣」，恐嚇意味濃厚，讓她讀後寒毛直豎。

除了寄物，葉男還多次在洸洸住處與事務所周邊徘徊。洸洸因此申請跟蹤騷擾保護令，但不久後，她的同事又在公司附近超商目擊葉男身影，她氣得立即報警，警方將人帶回偵訊後送辦。

台北地檢署今（5日）偵結，認定葉男行為已涉及《跟騷法》、妨害自由等罪，依法提起公訴。



