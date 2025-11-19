撰文／Hannah 圖片／Hannah提供

嗨嗨各位喜愛遊戲，熱愛遊戲，沒有遊戲就吃不下飯，睡不著覺，甚至就會活不下去的遊戲痴、遊戲狂，各位遊戲迷朋友們，大家好！我是Hannah！大家想念我了嗎？好似有段時間沒上來平台跟各位見面了！

迷戀貓咪的你不能錯過 與Hannah一起探索《喵國無雙》的萌貓世界。Hannah提供

這次再浮出水面絕對是要介紹大家我個人非常喜歡的遊戲囉！沒錯！就是這款「喵國無雙」啦！熟悉我的朋友都知道我是個超級貓控，除了自己養貓以外，舉凡貓咪的各種周邊商品都是我無法抗拒的最愛啦！這款「喵國無雙」當然也是絕對不能錯過！在我看到遊戲名稱的同時，我就知道我一定會遼落去啊！想到在遊戲裡也可以無限吸貓吸到飽我就好快樂！

這款「喵國無雙」呢！是一款將三國歷史與超可愛萌貓元素完美結合的放置卡牌遊戲，在遊戲中我們可以招募眾多三國英傑的貓咪版，再通過策略搭配、陣容配置，帶領自己的貓咪軍團征戰沙場！說到這裡有沒有已經在幻想貓咪版本的三國英傑有多麼可愛呢？沒錯這款遊戲裡的每隻貓將，真的都超級可愛超級療癒的！這款遊戲中的角色全都是以小貓咪為主題，還有可愛的鯊魚貓貓，每隻神將都有自己獨特的外觀和技能。我真的沉淪在裡面無法自拔，發誓要蒐集到各種不同的神將阿！

而在遊戲中參與活動、招募或是完成任務，或者是通過關卡都能獲得滿滿的資源和貓盒，接著再來使用貓盒就可以不斷換取資源，還有機會可以抽到神將！在遊戲中最棒的就是永遠不用擔心資源不夠用啦！豐富的遊戲活動就是有超多大量物資永遠拿不完！

同時喵國無雙我也十分推薦給新手小白們，因為特別輕鬆好上手！遊戲過程中我們只需要持續點擊螢幕就可以攻擊敵人，敵人會分波進攻，只需要消滅敵人，就可以開啟下一關卡！在前期可以優先選擇輸出力較高的貓將，就可以輕輕鬆鬆擊敗敵人！當然除了戰鬥模式，這款遊戲還包括了豐富的社交和足以滿足有蒐集癖好的我！當你不斷打怪升等後，就可以蒐集到各種貓將，每一隻的性格都不一樣，傲嬌親人或是傻傻的貓咪都有啊！等級繼續提升後，可以再開啟更多稀有喵星人的圖鑑，光想到這邊就忍不住一直玩下去了！

那當然近期除了玩遊戲以外，漢娜我依然是忙工作忙生活忙旅遊忙吸貓(?)啦！說到工作，前陣子去參與了路遙原創藏庫設計展，去之前我就知道這是一場玩具展覽，我還一直替自己做心理建設，希望自己千萬不要發瘋買一堆玩具，結果...我還是失敗了QAQ！不說我是去工作，大家都還以為我是去逛展購物的呢？雖然如此，但我還是買盲盒買得很快樂啦！畢竟認真工作就是要認真花錢啊！大家說是不是？(雖然錢包在淌血..

總之最近的生活依然是忙碌著工作，趁著工作閒暇之餘偷個閒，我想大家應該也都是跟我一樣吧！畢竟出了社會就沒有所謂的寒暑假可以耍廢擺爛了呀！只好趁著忙裡偷閒之餘，替自己找點快樂吧！趕快跟漢娜我一起來加入「喵國無雙」吧！在充滿貓咪的世界裡，好好的療癒自己的身心靈吧！

漢娜IG：https://www.instagram.com/hannah.hsu0214/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 YAHOO奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《喵國無雙》

萌貓集結！三國英傑重現！經典三國人物化身萌貓，手握鹹魚運籌帷幄，帶領喵喵劉關關等英雄，一起攜手展開奇幻冒險。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000355