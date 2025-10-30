迷航男子街頭徬徨 斗六警化身「人肉導航」護送返家溫暖全城

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】一名身心障礙男子日前獨自外出迷途街頭，體力透支、神情慌張，在超商內無助徘徊。熱心店員察覺異狀即時報警，雲林縣警察局斗六分局公正派出所巡佐葉炳男與警員李威憲迅速趕抵現場，主動關懷協助，最終成功護送男子平安返家，展現警察溫暖又堅定的守護力量。

警方表示，接獲通報時，男子獨坐超商角落，滿身疲憊卻語無倫次。員警上前詢問並查驗證件，確認其為身心障礙人士，但男子僅能提供模糊方位與「家附近有鐵皮屋、轉角有廟」等零碎記憶。考量天氣炎熱、男子體力不支，員警立即攙扶他上巡邏車，決定化身「人肉導航」，循著記憶線索逐一尋找熟悉的街景。

廣告 廣告

在巡邏車緩緩駛過市區的過程中，警方一邊安撫男子情緒，一邊引導他辨識路口。經過多次確認與比對，終於在男子眼神一亮的瞬間，找到那條熟悉的巷弄。當巡邏車停在家門口，男子露出久違笑容，緊握員警的手不斷道謝，焦急等待的家屬見狀也熱淚盈眶，感動直呼：「幸好有你們在，真的太感謝！」

斗六分局指出，警察工作不僅在打擊犯罪與維持治安，更肩負守護弱勢與關懷社會的使命。這起事件充分展現警察的細膩與耐心，也提醒社會大眾，關心與留意身邊可能需要幫助的人，都是一份重要的力量。

警方呼籲，家中若有身心障礙或年長易迷航成員，外出時可配戴定位裝置或聯絡資料，以防迷途發生。斗六分局也承諾，將持續以專業與溫度守護雲林每一個角落，讓每段回家的路，都不再孤單。