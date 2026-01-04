迷路了嗎？ 野生「山羌」闖動物園廁所 人員急捉躲貓貓

台北市 / 綜合報導

今(4)日上午將近10點，在台北市立動物園一處廁所內，竟然出現一隻野生山羌！現場目擊遊客驚呼，也造成一陣騷動，相關人員獲報後，火速前往處理，也順利將牠誘捕進籠子。經過檢查，確認牠沒有異狀，是一隻年輕、健康的公山羌，後續已經植入晶片後野放，但也成了遊客入園的另類驚喜。

現場圍起一大片藍色帆布，人手一隻網小心翼翼，因為他們要捕捉野生山羌，眼看工作人員全副武裝，路線全被堵好堵滿終於，只見小小山羌，舉止神情都很慌張。

而這起圍捕事件，發在台北市立動物園，今日早上將近10點，這小調皮誤闖園區，也算是給了遊客驚喜，民眾說：「第一次看到，滿神奇的這樣子，沒有親身的遇過這樣子。」民眾說：「因為尤其又有小朋友，就保護好小朋友，工作人員會處理吧。」

適逢假日不只小動物，還有很多小朋友，就怕場面失控，人員全面啟動，台北市立動物園無尾熊館館長王建博說：「第一時間還是會通知，有山羌現場的一些館區，去確定一下他們的動物，是不是都還在展場裡面，結果確定是我們動物都還在。」

台北市立動物園獸醫師王寶榮說：「這是一隻滿年輕的，公的小山羌，但是牠的體型已經是成年的體型了，整個牠的外觀，其實是滿健康的。」動物園周遭生態豐富，不速之客早非首次，2017年也同樣有公山羌，多次跑到母山羌「宿舍」，園方還為此幫牠植入晶片。

而夜晚的動物園多的是「派對動物」，台北市立動物園獸醫師王寶榮說：「我們下班之後，其實整個我們的園區是這些，我們野生動物的一個滿快樂的樂園，在山邊的路上都會看到，這些不管是山羌，白鼻心這些。」

獸醫解釋，山羌是溫馴草食動物，但常「自己嚇自己」，只要嚇到就會亂竄想找地方躲，若意外撞見別抓牠或餵食，等專業人員處理最正確，好在牠頭好壯壯，確認無恙即刻野放，也希望下回別再誤闖園區。

