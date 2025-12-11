迷路兩小時只為找車！暖警一步步陪同協尋 婦人感動直呼「太貼心」

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市警察局第一分局民權派出所於114年12月2日20時30分接獲通報，指稱一名女子疑似因忘記汽車停放位置而徬徨無助，需要警方協助。巡佐林融靖與警員徐子傑獲報後立即趕往現場，不僅細心安撫她的焦急情緒，更以循線回推方式協助釐清動線，最終成功帶她找回遺失近兩個多小時的愛車，讓女子感動直呼：「警察真的超暖心！」

3分鐘路程走了2小時！臺中女找不到愛車，幸有暖警耐心陪同一路尋回。（圖／記者澄石翻攝）

據了解，60年次的黃姓女子當天下午駕車至附近商家洽事，準備返家時卻突然想不起車子停在哪裡。由於附近街廓相似，加上巷弄交錯複雜，她愈走愈混亂，原本僅需步行3分鐘的距離，竟在迷途中越拖越長。她雖努力回頭搜尋，卻因天色昏暗、看不清地標，多次走錯方向，焦慮情緒也不斷升高。黃女事後說，自己反覆尋找超過2個小時，身心俱疲卻仍看不見半點線索，只好無奈撥打110求助警方。

警方到場後，首先安撫黃女情緒，並請她回想當日駕車路線與停車習慣。林巡佐與徐員警根據她的描述，推估數個可能的停車點，並主動以巡邏車沿線載著她逐一確認，協助她重建記憶。過程中，兩名員警不斷鼓勵與安撫，以保持她的穩定情緒，展現十足耐心與同理心。

巡邏車行經英才路與博館二街口時，黃女突然眼睛一亮，驚呼：「就是這裡的停車場！」警方立即下車協助確認，果然在停車場內順利尋獲她的車輛。見到愛車安然無恙，黃女瞬間鬆了一大口氣，懸著的心終於落地。她事後向警方不停道謝，更在個人臉書記錄這段驚魂夜，感謝員警即使已是夜間勤務，仍展現耐心、專業與溫暖的陪伴，「真的讓人很安心，謝謝警察！」

中市警一分局呼籲，民眾外出停車時，可善用手機定位、拍照記錄周邊建物或路牌，以避免因街景相似而迷失方向；如遇突發狀況或需要協助，務必撥打110由警方即時處理，警方將持續秉持服務精神，成為市民最可靠的守護力量。

