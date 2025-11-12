迷路小熊闖日本岩手縣花卷機場！機場跑道緊急封閉 航班暫停起降

日本岩手縣花卷機場12日下午1時許發生野生熊隻闖入停機坪的事件。（圖／翻攝YT／IAT岩手朝日テレビ）

近日，日本各地熊出沒消息頻傳。岩手縣花卷機場12日下午1時許也發生野生熊隻闖入停機坪的事件，機場隨即封鎖跑道。受此影響，花卷機場至下午2點前所有航班皆無法起飛與降落。

據《NHK日本放送協會》報導，花卷機場事務所與警察指出，12日下午1時許，有一頭小熊從花卷機場通側的水庫附近闖入機場，並在花卷機場的停機坪由西向東行走。為安全起見，花卷機場宣布截至下午2點為止，機場跑道暫時封閉，航班也暫時停止起降。

目前尚未傳出有人員或財產受到損失的消息，警方與機場工作人員仍在進行調查，但並未捕獲闖入的小熊。

