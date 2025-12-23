迷路敲錯房門！印度女慘遭輪流性侵 3男被逮了

一名在私人醫院工作的女性，因為在回程中迷路敲錯了房門，落入3名醉酒惡徒的手中。（示意圖／翻攝自pixabay）





原本只是想去朋友房間拿個東西，誰能想到竟然會演變成一場無法挽回的悲劇。在印度馬哈拉施特拉邦的一家飯店裡，最近發生了一起令人震驚的刑事案件，一名在私人醫院工作的女性，因為在回程中迷路敲錯了房門，遭3名醉酒惡徒性侵，經歷人生中最黑暗的一夜。

根據《NDTV》報導，這名30歲的女子原本是前往位於恰特拉帕蒂桑巴吉納加爾（Chhatrapati Sambhaji Nagar）的一家酒店，準備找住在105號房間的朋友領取一筆款項。然而在離開朋友房間後，她在尋找出口的過程中不小心迷路，誤打誤撞走到了二樓。她看著門牌號碼，以為自己回到了剛才朋友的住處，於是伸手敲了敲205號房間的門。

當時205號房內正有3名男子飲酒狂歡，分別是甘沙姆鮑拉爾拉索德、里希凱什圖爾西拉姆查萬以及基蘭拉克什曼拉索德。當他們打開房門看到這名女子時，並沒有伸出援手，反而趁著酒興將她強行拖進房內，不僅強迫女子與他們一起喝啤酒，更性侵對方。

直到凌晨3點至4點左右，這名女子才終於找到機會逃脫，她忍著身心的劇痛，尖叫著跑出房間並直奔附近的韋丹特納加爾警察局報案。警方在接到報案後意識到事態極其嚴重，立即展開行動，調閱飯店內部的監視器畫面，精確鎖定了嫌犯的身分，並在短短3小時內就將這3名嫌疑犯全數緝捕歸案。

