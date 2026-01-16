迷途中的一盞燈 八旬老婦返家路漫漫士林警溫情守護助團圓

圖說：臺北市士林分局社子派出所長呂俊逸、警員陳思妤。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局社子派出所長呂俊逸、警員馬靜培、陳思妤等3員，日前擔服巡邏勤務時，午後接獲報案士林區延平北路巷弄內有一名長者神情焦慮、疑似迷途，迅速趕赴現場處理。

抵達現場後，見年約八旬女性長輩，隻身坐在路邊椅子上，眼神充滿惶恐與茫然，身形在瑟瑟寒風中顯得格外單薄。員警立即趨前蹲下身子關懷詢問，發現該名老婦人疑似患有失智症，無法正確說出自身姓名及家址，身上亦未攜帶證件或佩戴愛心手鍊，僅喃喃自語表示「剛從醫院要回家，但路怎麼變不一樣了」。員警考量老婦人體力不支且許久未進食，為避免長輩受寒感冒，先行將其帶回派出所安置，並主動遞上熱水與麵包供其充飢。在員警如家人般的耐心引導與安撫下，長輩的緊張情緒逐漸平復，終於零星拼湊出住家地址。員警循線查詢，比對身分並聯繫家屬，家屬接獲電話時正因遍尋不著母親而心急如焚，得知母親平安在派出所，才深深鬆了一口氣。家屬趕抵派出所見到母親激動地表示，母親趁家人休息時獨自外出，員警及時伸出援手並提供溫馨照護，後果不堪設想。這份在街頭最即時的守護，不僅點亮了迷途長輩的返家路，更溫暖了家屬的心。

士林分局呼籲：民眾家中如有易走失的長者，應注意其可能活動範圍，予以佩戴留有聯絡方式之配件或用科技產品即時定位，也可向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，讓迷途長輩能儘速找到平安返家之路。