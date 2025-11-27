迷途失智老翁疑脫水 北投警急安置

圖說：臺北市北投分局石牌派出所警員陳奕菘。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前臺北市北投區文林北路上有民眾發現一名老者身體不適，經上前關心卻因老者失智語焉不詳無法溝通，故請警方到場處理。

北投分局日前下午接獲報案，一名失智之邱姓老翁於當日上午離家失蹤，家屬焦急萬分，經通報所屬各派出所加強協尋，20分鐘後隨即傳來好消息，石牌派出所接獲報案稱有失智老者身體不適急需協助，石牌派出所立即派遣警員陳奕菘前往處置，由於老者失智語焉不詳，現場無法查證其身分，適逢酷熱，考慮老者身體不適，疑似長時間未進食體力不支脫水，故先行載回派出所安置，並提供飲用開水，使老者恢復體力，經核對與通報失蹤之邱翁特徵吻合，立即通知家屬到場，邱翁妻子趕抵派出所時，對警方熱心積極為民服務態度表達感謝之意，離去時緊牽著其夫邱翁之手，十指相扣，鶼鰈情深，令人情感共鳴。

北投分局呼籲，民眾對於家中有疑似失智、或是年長容易走失之長者或幼童，務必要經常關心探視其生活況，並在長者身上配帶家屬聯繫電話的防水卡片，當民眾或警方尋獲時才能迅速聯繫家屬，亦可申辦手機子母機，可即時定位，家人失蹤時，縮小範圍，迅速尋獲，避免憾事發生。