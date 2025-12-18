迷途失智老翁一句「L字線索」潭北警機警判斷迅速尋回

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市潭子區日前發生一起失智老翁迷途案件，一名 84 歲江姓老翁清晨騎乘腳踏車外出看診後遲遲未返家，家屬心急如焚向警方報案。警方受理後，憑藉老翁口中提及的關鍵「L字線索」，迅速鎖定位置，成功將其平安尋回，展現警方專業判斷與為民服務精神。

臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所警員林明順、廖星貿於近日（15日）擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱其患有失智症的丈夫一早外出就醫後失聯。警方立即受理失蹤人口通報，經基地台定位顯示老翁疑似位於潭子區和平路一帶，惟因失智狀況，老翁雖能接聽電話，卻無法清楚說明所在位置。

廣告 廣告

潭北派出所員警深夜於潭子區尋獲迷途失智老翁，耐心安撫並協助其安全返家。（圖／記者林家嘉翻攝）

員警透過電話耐心安撫老翁情緒並反覆詢問周遭環境，老翁僅能描述身旁有修配廠與賣車的商店，且招牌上有一個「L」字。林、廖兩員憑藉對轄區環境的熟悉與敏銳判斷，立即推測可能為潭子區中山路一段的「LEXUS」車廠，隨即前往查找，果然在現場發現老翁。該地點距離其住家約4公里，所幸老翁身體狀況良好，警方隨即協助將其與腳踏車一併載返派出所，並聯繫家屬前來接回，家屬對警方迅速又細心的協助深表感激。

大雅警分局提醒，家中如有失智或高齡長者，建議在衣物上繡明姓名與聯絡電話，或配戴防走失手環，以利警方或熱心民眾即時協助；另呼籲民眾如在路上發現疑似迷途老人，可立即撥打110報案，共同守護長者安全。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款