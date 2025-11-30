迷途女子求援 警助安全返家

圖說：基隆市第二分局信六路派出所警員黃驛雄、林杞強。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第二分局信六路派出所警員林杞強、黃驛雄、宋東儒於29日巡邏勤時，見一名女子神情慌張，隨即主動介入協助。據了解，李姓女子當天與哥哥自台北外出聚餐，途中在人潮中不慎走散。因未攜帶手機，又對周邊環境不熟，故在街頭徘徊多時，情緒愈發緊張。警方見狀立即上前關心，先行安撫其情緒，同時協助其回想家人資訊。經耐心詢問與比對後，終於順利聯繫上女子的哥哥。員警並載送女子前往其家屬所在地點，家屬接獲消息後到場，在確認女子平安無恙時，也對警方的即時協助表達感謝。

警方呼籲，民眾外出時應隨時注意同行親友的位置，尤其是長者、兒童或對環境不熟悉者，更需加強照看。建議外出前先約定聯繫方式並攜帶基本聯絡資訊，如有走失情形應立即向警方求助，以加速協尋。