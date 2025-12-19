迷途婦人外出忘歸途 萬華警熱心助返家

圖說：臺北市萬華分局莒光派出所警員張忠仁。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局莒光派出所於114年12月16日下午接獲民眾報案，稱在萬大路巷弄內發現一名迷途老婦，亟需警方到場協助，員警張忠仁獲報後立即趕赴現場。

張員抵達現場後，發現一名高齡長者於路上徘徊，經了解黃姓婦人，稱其因稍早前往西昌街，隨後欲返家時卻於途中忘記路線。由於婦人無法清楚表達居住位址，身上也未攜帶身分證件，因外頭氣溫寒冷，為防其著涼，故員警決定先協助將其帶返所休息，並於返所後由婦人透漏字句中抽絲剝繭，拼湊出家屬的聯絡方式，最終順利連繫到黃女的兒子。家屬對於員警的熱心協助與耐心陪伴，不斷表達感激之意。

萬華分局呼籲，家中有高齡或獨居長者之家庭，應多加留意其生活起居及身體狀況，並建議於長者衣物或隨身物品內放置聯繫資訊，以利警方或社會大眾的協助。民眾如發現有需要協助的長者或遇任何緊急狀況，歡迎隨時就近向警方求助，警民合作守護長者安全，避免憾事發生。