迷途寒夜遇暖警 內湖警即時協助失智長者平安返家

圖說：臺北市內湖分局康寧派出所警員陳介正。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局康寧派出所日前執行夜間巡邏勤務時，接獲熱心民眾通報，指稱有一名年長男子獨自坐於路旁，疑似迷途需警方協助，員警隨即趕赴現場關懷處置。

時值寒流來襲，氣溫驟降，該名長者獨自在外徘徊，熱心民眾擔心其發生失溫或其他危險，遂主動報警。員警到場後先行確認其身體狀況，意識清楚且無立即性危害，並耐心詢問身分及住處資料，惟一時無法聯繫到家屬。

考量其年事已高且疑似迷途，員警先將其護送返派出所安置休息，並透過警政系統查詢身分資料及聯絡方式。隨後家屬趕抵派出所，表示該名長者患有失智症，當日外出後不慎迷失方向，所幸在熱心民眾即時通報及警方妥善照護下，平安返家團圓，家屬對警方細心協助表達由衷感謝。

內湖分局提醒，家中若有失智或需特別照顧之長者，建議配戴身分識別證件、愛心手鍊或定位設備，以利走失時能迅速協助返家。民眾如發現疑似迷途人士，請立即撥打110或陪同至鄰近派出所通報處理，讓警方即時提供協助，共同守護社區安全。