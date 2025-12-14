迷途男無助呆坐超商 警積極協尋家屬讚「有溫度的執法」

▲迷途男無助呆坐超商，警積極協尋，家屬讚「有溫度的執法」。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】虎尾分局日前接獲民眾報案，指稱虎尾鎮統一超商李斯特門市內，有一名男子疑似身心障礙，長時間逗留店內，需要協助。警方獲報後立即趕赴現場，展現高度耐心與專業，成功協助該名迷途男子聯繫上家屬，助其平安返家。

警方抵達現場後，發現該名男子神情茫然、行動不便，且無法清楚表達語意。現場員警耐心安撫男子情緒，並透過警政系統比對查詢。經多方過濾後，終於確認該名男子姓沈，且戶籍地遠在新北市。

經了解，沈男原居住於新北市三重區，當日不明原因獨自搭乘捷運至桃園機場，隨後轉乘高鐵南下抵達雲林虎尾。出站後因人生地不熟，加上溝通障礙，無助地在超商內徘徊。

警方在確認身分後，火速循線聯繫上沈男家屬。家屬接獲警方通知時焦急萬分，對於沈男竟獨自跨越百公里來到雲林感到不可思議。見到沈男平安無事，家屬對於警方能以「同理心」積極協助，並透過科技系統迅速確認身分深表感激。

虎尾分局藉此呼籲，家中若有身心障礙親屬，應多加留意其行蹤。建議可向社會局申請「愛心手鍊」、配戴具有GPS定位功能之裝置，或帶家人至鄰近分局申請自願捺印指紋建檔，以便走失時能迅速確認身分；若民眾發現疑似迷途人士，請不吝伸出援手或撥打110報案，讓警方即時提供協助。