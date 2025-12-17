迷途老婦佇立車陣險象環生 斗六暖警即時出手護送平安返家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六火車站前日前一名行動不便的老婦長時間佇立街頭、神情茫然，疑似迷途且身體不適，情況險象環生。雲林縣警察局斗六分局員警巡邏時即時發現異狀，主動關懷、通報救護並聯繫家屬，成功化解一場可能釀成憾事的危機，展現警方守護民眾安全的溫暖力量。

警方指出，斗六派出所巡佐王文君與警員黃芷琳於執行例行巡邏勤務時，行經斗六火車站前路口，眼尖發現一名老婦獨自站在路旁，行動遲緩且多次試圖跨越馬路未果，周遭車輛川流不息，稍有不慎恐釀交通事故，警方隨即停車上前查看。

廣告 廣告

警方耐心詢問，老婦無法清楚應答，言談顛倒、思緒混亂，明顯無法自行返家。員警進一步了解後得知，老婦係獨自自外地搭乘火車前來斗六，原本欲探望久未見面的姊姊，卻因身體不適及方向感錯亂，在火車站附近迷失方向，只能徘徊路口求助無門。

警方過程中也細心發現，老婦已有失禁情形，研判其身體狀況恐有急迫性風險，立即通報消防救護人員前來評估。等待期間，員警先將老婦攙扶至安全處休息，提供飲水並柔聲安撫情緒，同時積極設法聯繫其家屬，避免老婦持續暴露在危險環境中。

不久後，老婦的姊姊接獲通知後神情焦急趕抵現場，見到妹妹在警方細心照護下平安無恙，當場紅了眼眶，頻頻向員警致謝，並隨即將老婦接返家中照料。警方再三確認老婦身體狀況穩定、家屬接手照顧後，才放心離去，繼續投入巡邏勤務。

斗六分局呼籲，家中若有高齡或身體狀況不佳的長者，應多加留意其外出動向，儘量避免獨自長途移動，並可隨身配戴聯絡資訊或防走失設備，以降低意外風險。警方也將持續強化巡邏與即時關懷作為，站在第一線守護民眾安全，讓溫暖不缺席。