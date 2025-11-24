迷途老嬤「手提尿袋」橫跨3行政區4公里 西區所4警細心協助平安返家

【警政時報 林家嘉／台中報導】中市警一分局西區派出所日前接獲熱心民眾通報，稱在西區三民路與公館路口發現一名老婦「手提尿袋」步伐蹣跚、疑似迷途。民眾擔心其安危，立即將她載往派出所求助。警方見狀後隨即上前攙扶，並啟動緊急查證流

員警協助迷途老婦查證身分，並通知家屬前來接回返家。（圖／記者林家嘉翻攝）

老婦為 28 年次黃姓阿嬤，只能以臺語簡單溝通，加上聲音微弱、口音濃厚，使得查證相當不易。警方從其斷續提及的姓名、年齡與兒子姓氏等片段資訊著手，警員余承晏、李振宏、沈楷鈞及楊嘉華分頭比對、多方查詢，終於找到住在大里區永隆路附近的兒子洪男。警方比對特徵後，洪男確定老人正是失聯的母親

員警耐心以臺語與老婦溝通，從片段線索成功聯繫到家屬。（圖／記者林家嘉翻攝）

洪男到場時神情焦急，驚訝母親竟從大里一路步行至西區，行走超過 4 公里、橫跨大里、南區、西區三行政區。他向警方深深致謝，感激警方在有限資訊下仍耐心抽絲剝繭，以同理心協助長者安全返家，避免意外發生。

第一分局提醒，若家中有年邁或易迷失方向的長者，務必加強注意其動向，並可在衣物、隨身物品上註記緊急聯絡方式，或向區公所申請防走失愛心手環，以利迷途時迅速辨識身分，協助平安返家。

