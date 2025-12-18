迷途老翁寒風中摔落大排 西螺警即刻救援護送返家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣西螺鎮虎尾木棉花道旁，日前發生一起高齡長者迷途意外，80多歲廖姓老翁外出參加活動返家途中，疑因迷路加上風勢過大，騎乘機車不慎連人帶車摔落大排水溝。警方獲報迅速趕抵現場救援，所幸老翁意識清楚、未受重傷，員警即時關懷並護送返家，讓家屬放下心中大石。

西螺分局指出，吳厝派出所日前接獲民眾通報，指虎尾木棉花道旁大排水溝內疑似有人摔落。警方獲報後不敢大意，立即派遣員警前往查看，抵達現場時發現一名年邁老翁跌落溝渠內，神情驚恐、衣物沾濕，所幸仍能自行應答，未有明顯外傷，惟現場風勢強勁、氣溫偏低，情況不容忽視。

處理員警薛珅淳、廖培閔第一時間上前關懷，將老翁攙扶至安全處，並確認其身體狀況。廖姓老翁向警方表示，當日下午獨自外出參加活動，活動結束後自行騎機車返家，卻怎麼也找不到熟悉的回家路線，在陌生道路間來回繞行，心中愈發慌張，最終因一陣強風吹襲，導致車身失去平衡，瞬間摔落排水溝內。

警方評估廖翁年事已高，且疑似有記憶力退化情形，考量其獨自返家恐有安全風險，即使老翁表示未受傷、不需就醫，員警仍不敢掉以輕心，先行安撫其情緒並主動護送其返家，確保人身安全，同時聯繫家屬到場關心，展現警方即時救援與人性化處置的一面。

經進一步了解，廖翁平時已有健忘狀況，家屬原本叮囑其在活動會場等候接送，未料老翁自行騎車離開，家屬久候未歸，心急如焚，沿途多次尋找仍遍尋不著，正準備前往派出所報案時，恰巧見到警方護送老翁平安返家，讓家屬又驚又喜，頻頻向員警表達由衷感謝。

警方也藉此呼籲，隨著臺灣逐步邁入高齡化社會，長者迷途與失智問題日益普遍，家中若有失智症、智能障礙、自閉症或精神疾病等身心狀況的親人，務必加強照護與防護措施，可於身上配戴聯絡方式或身分辨識物品，亦可向公所申請「天倫D+定位設備」，透過GPS掌握長者活動範圍，萬一發生迷途狀況，能即時通報協尋，共同守護長者生命安全。