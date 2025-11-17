迷途老翁深夜徘徊街頭 美濃暖警攙扶回家救一命

【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市美濃區於15日凌晨2時許發生一起迷途長者事件。旗山分局美濃分駐所警員張益鈞、吳沛潾於執行02時至04時備勤勤務期間，接獲民眾報案，稱在美濃區中山路上，有一名老翁獨自在路中央徘徊，疑似迷途且需要協助，遂立即報案。

警方抵達後立即上前關心，發現蕭姓老翁（38年次）神情疲憊、步履不穩。經關心詢問，老翁表示稍早從住家外出散步，卻因身體不適無力返家。員警立即攙扶護送返家，但途中老翁突感虛弱癱軟，員警見狀立即通報119協助，救護人員到場後緊急將其送醫治療，成功避免憾事。

蕭姓老翁的兒子得知父親在半夜被警方即時發現並送醫，十分感激警方的迅速協助。他表示，若非員警及時發現並採取行動，後果難以想像，對員警在寒夜中展現的耐心與同理心深表敬意。

旗山分局分局長王永吉提醒，天氣寒冷時，長者外出容易因身體不適或迷路而陷入危險，建議家屬儘量陪同外出，並協助長者配戴防走失手鍊或附有聯絡資訊的配件，以共同守護家中長者的安全。 （圖：記者宋祥霖翻攝）