迷途身障男受困土庫媽祖廟前 暖警跨鄉鎮送回古坑老家

▲迷途身障男受困媽祖廟前暖，警跨鄉鎮送回古坑老家 。（記者劉春生攝）

虎尾警分局土庫分駐所警員翁煒勝，日前接獲民眾通報，稱在土庫鎮興新里山邊媽祖廟前，有一名男子徘徊多時，疑似需要協助。翁員獲報後立即趕赴現場，以耐心與專業化解危機，更展現了警察為民服務的溫暖力量。

據了解，該名張姓男子（六十二年次，古坑鄉人）領有身心障礙手冊。翁員抵達現場時，發現張男情緒焦慮且無法清楚表達個人資訊。翁員隨即耐心安撫其情緒，並透過警政系統多方查詢，最終順利查得張男身分及住家電話。考量當時天氣狀況與張男的體力，翁員先將其帶回分駐所休息，並貼心提供飲用水與零食供其果腹。

經聯繫張男家屬，其家中僅有一名年邁母親，並無其他家屬能前來土庫接回。翁員評估張男若獨自返家，極可能再度發生迷途風險，基於安全考量，便駕駛警車護送張男返回古坑鄉住處。

當警車駛抵門口，守候多時的老母親見到兒子平安歸來，心情激動地頻向警方致謝。她感激地表示，兒子出門後音訊全無，幸好遇到熱心的員警伸出援手，否則後果不堪設想。

虎尾分局呼籲，家中有身心障礙成員或行動不便、易走失的長輩，家屬應多加留意其外出動態。建議可讓其隨身攜帶記有聯絡方式的識別手鍊，或在衣物明顯處繡上聯絡電話。此外，亦可向社會局申請「愛心手鍊」，以利警方在第一時間協助聯繫家屬。民眾若在街頭發現神情異樣或需要幫助的人，請撥打一一零報案電話，警民合作共同守護弱勢族群的安全。