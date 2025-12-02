迷途長者需協助 中壢警熱心關懷助返家

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

近日氣溫逐漸降低，天氣轉涼，家中有長者的民眾，務必注意長者安全及保暖。中壢警分局龍興派出所於日前接獲熱心保全人員報案，有一名疑似迷途的長者需要協助，員警趕赴現場，順利協助老人平安返家。

警方指出，巡佐邱垂政、警員郭彥麟、洪渝勛到場發現這位81歲老人喃喃念著「我要回家」，員警趕忙安撫關懷，過程中發現老人重聽，除了無法與員警溝通，也不能清楚表達自身狀況。員警正一籌莫展之際，注意到老人胸前掛有「敬老愛心卡」，順利得知他的身分，除了聯絡家屬，同時也先將老人帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒。家屬接獲通知後趕抵派出所，對警方的及時協助表達由衷感謝。

中壢警分局長林鼎泰表示，寒流即將來襲，長者體力易衰退，加上失智症狀不穩定，迷途風險相對提高，提醒家屬務必多加留意。家中如有年邁或易迷途長輩，可考慮佩戴防走失手環、協尋手鍊或智慧定位裝置，同時可至分局偵查隊辦理指紋建檔，以利迷途時警方迅速查識身分、協助返家。也呼籲，若民眾於路邊發現疑似迷途長者，請立即撥打110報案，共同守護長者安全。