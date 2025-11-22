迷途險凍死！登山客致謝救難隊 消防示警：登山前做風險評估
本月在關山一帶，有登山隊伍發生隊員脫隊獨自前行，不慎誤闖錯誤路線，遭困於陡峭岩壁無法脫困，再加上山區低溫且氣候多變開始失溫，這起案件在撥打電話求援後，由玉山國家公園管理處與高雄市政府消防局協力救出脫困。
獲救登山客表示，此次能安全返家，全靠玉山國家公園管理處及各救援單位在艱困環境下迅速出勤、專業協作，若沒有玉管處第一時間突破地形抵達，可能就要凍死在山壁上，非常感謝搜救人員努力與付出。
消防局第六大隊第三中隊中隊長洪松銘指出，近年登山人潮增加，但高山路線多屬原始山徑，標示有限，加上陰雨霧氣、落石與失溫等風險交織，若未做完善的登山風險評估，極易導致迷途或受困。
為提升登山安全，洪松銘呼籲民眾務必落實風險管理原則，包括行前規畫、裝備齊全才出發、避免脫隊獨行、迷途立即通報，另也要避免網路揪團，因為團員彼此腳程、體力狀況不同，彼此熟悉度不夠，為分攤車資而共同上山，容易被丟包。最好是請專業嚮導帶路，專業嚮導對山域狀況熟悉，面對各種突發狀況有專業訓練，能給團員更安全的保障。
消防提醒，秋冬時節山區氣候變化劇烈，務必提高警覺並做好完善準備。唯有落實風險評估、尊重山林環境，才能讓每趟登山行程都更安全、更安心。
網球》辛納連霸年終賽 本世紀第4人
趙小僑馬拉松式經營YouTube頻道不被流量牽著走
餐飲應援藍色 港都飯店優惠齊發
