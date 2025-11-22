迷途20公里瑟縮街頭 烏日警憑關鍵「暖心字條」助兄弟淚擁團圓





東北季風發威，全台氣溫驟降，台中市區最低溫下探17度。日前一名住在太平區的66歲李姓男子，獨自徒步走到20公里外的烏日區，因衣著單薄在路邊徘徊瑟縮，幸賴熱心民眾報案及員警的細心協助，憑著一張藏在口袋的字條，讓李男在寒冬中順利與弟弟團圓。

烏日分局三和派出所於日前下午1時50分許接獲報案，指稱有一名男子疑似迷路，當時正值東北季風增強，戶外寒風刺骨且無遮蔽物。員警趕抵現場，擔心李男受凍，立即攙扶他上巡邏車載回派出所，並遞上溫開水讓他暖身驅寒。

由於李男面對詢問顯得徬徨無助，無法清楚表達姓名及住處，員警在安撫過程中，發現李男身上攜帶一張寫有一組號碼的字條，嘗試撥打後確認接聽者為其胞弟。弟弟接獲通知時語氣焦急，隨即趕往派出所。

李姓弟弟向警方表示，兄弟倆相依為命，哥哥患有失智症，平日大多待在家中或由他陪同外出，為以防萬一他外出，所以在他身上放了聯繫方式的紙條。沒想到哥哥竟趁他外出工作時溜出門，更驚訝哥哥能一路從太平至20公里外的烏日。見到哥哥平安無恙，李弟難掩激動情緒，感慨地說：「真的太感謝員警和熱心民眾，還好有你們幫忙，哥哥才能平安回家。」

烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，面對寒流或氣溫劇烈變化，家屬應多加留意長者保暖狀況；若家中長輩有失智或慢性病史，應避免讓其單獨外出，並建議讓長者隨身攜帶聯絡資訊，以降低走失風險，確保安全。

