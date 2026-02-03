迷金庸也讀瓊瑤 賴總統：找老師不如找好書

書展開幕，賴清德總統（中）特地前往逛書攤並買書。記者曾學仁／攝影

總統賴清德過去常援引金庸小說的名句，讓人知道他是金迷，讓人意外的是他也讀瓊瑤。賴清德昨出席台北國際書展開幕典禮，花了約五十分鐘逛書展攤位，買了聯經「野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶」等書。他說，許多家長想要讓孩子擠進明星學校或名師班級，但好老師可遇不可求，「找老師不如找好的書」。

賴清德致詞時透露自己從小跟哥哥看武俠小說、跟姊姊看瓊瑤小說；他擔任台南市長時，很多家長想要讓孩子擠進明星學校或明星老師的班級，「我當然不同意這樣的事情」。

當時他向校長、老師、家長表示，要找一個好學校，擠進去一個好學校，不如碰到一個好老師；好老師可遇不可求，找老師不如找好的書，因此他在台南市推廣閱讀計畫。而文化幣也對文化產業產生了積極正面的作用，特別是十三歲到十五歲的孩子，六成的文化幣是用來買書。

賴清德表示，最近看了電視台主持人對建築師姚仁喜的專訪，姚仁喜家中沒有電視，「孩子不看電視，他也不看電視，他們就是看書、有家庭的閱讀時間」，認為「那種讀書的世界令人非常羨慕」。他希望台灣的孩子也能有這樣的選擇，期許文化部和文化界一起推動閱讀計畫。

開幕典禮結束，賴清德第一個造訪的書展攤位便是聯經出版社，買的第一本書是日本作家野島剛寫的「野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶」。野島剛表示，這是他花了十年、走訪台日採訪近百位曾在異鄉打拚的球員、教練與棒球相關人士，賴清德也列名推薦者。

賴清德接著逛了大塊文化、時報、國立台灣文學館、前衛、台漫館，以及他念茲在茲的陳澄波文化基金會；來到公民書區時，他特地選了深具台灣風情的檳榔攤當拍照點。

