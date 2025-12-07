迺夜市循環餐具樹林夜市先試辦「免租金借用」、「押金換折扣」

迺夜市循環餐具登樹林夜市試辦「免租金，以及押金換折扣」每日三百份環保餐具支付押金免費租借；前二百名獲二十五元折價券。（圖：新北市場處提供）

夜市逛街也能兼顧環保！新北市樹林興仁夜市聯合經發局及環保局，於十二月六日至七日率先試辦「環境永續新生活、循環餐具推廣活動」，推出「免租金借用」及「押金換折扣」等措施，鼓勵民眾體驗循環餐具的便利與衛生，減少一次性餐具使用，共同邁向減塑及環境友善。

新北經發局長盛筱蓉表示，全球面臨氣候變遷，協助企業降低資源耗用與溫室氣體排放。新北市期盼透過市民參與共同打造低碳永續宜居城市，夜市及傳統市場作為庶民經濟的重要場域，應成為推動減碳的基地，透過餐具回收與再利用，有效減少廢棄物生成，逐步實現「淨零碳排放」。

環保局指出，夜市及傳統市場是一次性餐具、吸管及外帶包材使用最頻繁場所，新北近年推動夜市及公有零售市場轉型為「不塑場域」，降低塑膠製品用量。首次媒合循環餐具業者進駐夜市，提供民眾租借體驗，使消費者感受便利性與衛生度，進而提升綠色消費意識。活動導入「免租金，以及押金換折扣」機制，以低門檻鼓勵民眾租借環保餐具，於指定攤商消費。兩日共提供每日三百份餐具，支付押金即可免費租借，歸還後退回；每日前二百名租借者可獲二十五元折價券一張，折扣不限攤位使用，達到環保與消費雙贏。

新北市場處長李長奎表示，跨局處合作推動「迺夜市‧餐具新主張」活動，讓民眾在夜市文化中自然參與環保，共同朝向「全民參與、減塑環保」方向前進，共同執行對環境友善。