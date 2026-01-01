追上Cortis！帕拉斯獲同品牌青睞 跨年造型破10萬直呼爽收大紅包

帕拉斯PALLAS跨年時還在車上，一起看窗外煙火迎接新年。（迷音樂提供）

集「最忙碌新人」、「最幸運新人」與「一飛沖天新人」於一身的帕拉斯PALLAS，在2025年最後一天把跨年夜直接變成大型主場。4位成員清晨集合妝髮，挑戰「北中南連趕三場」，一天橫掃新北、台中、台南三大舞台，被樂迷封為最狂「跨年王」。

首站新北八里登上「閃耀新北1314跨河煙火晚會」，冒雨火力全開，還巧遇兩隻open將替他們加油打氣，團員直呼超吉利，為跨年馬拉松揭開熱血序章。隨後南下台中站上水湳中央公園「2026台中最強跨年夜」，面對未來大巨蛋預定地、滿場數萬人潮，帕拉斯直言第一次站上如此浩大的舞台，越唱越熱血，用最滿能量回應觀眾。

帕拉斯PALLAS才剛出道就橫掃新北、台中、台南三地跨年表演。（迷音樂提供）

台中場還意外變成同學與師生相見歡，貝斯手漢堡、吉他手小葵的大學同學到場力挺，鼓手大寶也遇見啟蒙老師，主持人Ken哥更笑點主唱FAMA名字超旺，現場氣氛沸騰。緊接著趕往台南晶英酒店「霸道趴」，室內場同樣熱度爆表，漢堡與小葵直接成為焦點，一天內團體與個人IG追蹤數暴增約500人，人氣肉眼可見飆升。

不只舞台表現被看見，帕拉斯PALLAS的市場後勢同樣被業界看好。跨年演出服裝獲台灣品牌吉豐重工、Prototype等力挺贊助，團員也分享，近年台灣機能潮流實力備受關注，甚至連韓國Cortis也穿上台灣品牌，讓他們直呼與有榮焉。更誇張的是，吉豐重工老闆直接大方送出跨年全套造型，4人服裝總價值超過20萬元，讓帕拉斯PALLAS笑說：「新年一開始就先收到一個超大的紅包！」

跨年倒數時刻，帕拉斯剛好在交流道上巧遇煙火，在車內一起迎接新年。演出結束後不只收到滿桌府城美食，FAMA更為了牛肉湯深夜徒步近4公里卻撲空，荒謬又熱血。聲勢全面起飛的他們，〈下天堂〉MV 兩週破25萬點閱，首張專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》正式發行，成軍僅一年便完成北中南跨年制霸，寫下新人罕見紀錄。

