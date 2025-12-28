追不到垃圾車慘摔! 台中男"含恨一天"亮刀追砍清潔員

民視新聞／綜合報導

台中清水有民眾急著倒垃圾，追趕垃圾車，焦急之下狂奔，不慎跌倒舖街，結果隔天他氣不過，竟持刀要找清潔隊員理論，所幸清潔隊員發現後，立刻上車鎖門，躲過一劫，但對方卻持續揮砍車門，警方獲報到場後，立刻逮捕持刀現行犯，移送法辦！

垃圾車來囉！家家戶戶抓緊時間倒垃圾，但是這名男子手上拿的不是垃圾，而是一把刀，因為他前一天倒垃圾追車追到跌倒，讓他氣憤難平，氣沖沖要找清潔隊理論。

知情民眾（變音處理）：「他就是（垃圾車）開得快，他要丟垃圾用跑的，跑到那邊就跌倒。」

廣告 廣告

民眾：「（持刀）很不好啦也沒有必要啦，倒不到明天再倒就好了。」

追不到垃圾車慘摔"含恨一天" 台中男子亮刀追砍清潔員

事發地點在清水區神清路，民眾算準時間等垃圾車來，持刀要找清潔隊員理論。（圖／民視新聞）





事發在27日上午11點多，持刀男子算準時間埋伏，就等著垃圾車開來清水區神清路，民眾議論紛紛，有人說垃圾車確實有開比較快一點，但也沒必要持刀暴力相向！

清水區清潔隊長邱雅琳：「清潔隊執行垃圾收運勤務，行經神清路時，遇有民眾持刀揮砍車門，疑似因前一日未倒到垃圾，而心生不滿，司機下車查看車輛情況，未料已經返家的民眾，再次持刀衝出，以西瓜刀追砍司機。」

驚險一瞬間，清潔隊員迅速上車鎖上車門，但對方還是持續揮砍車門，情急之下，趕緊報案求救。

清水分局大楊派出所長林士欽：「本分局獲報後，隨即啟動優勢警力趕赴現場，及時將蔡嫌以現行犯逮捕到案，全案依法移送，台中地檢署偵辦。」

追不到垃圾車慘摔"含恨一天" 台中男子亮刀追砍清潔員

持刀民眾揮砍車門，隊員躲車上上鎖，躲過一劫。（圖／民視新聞）





所幸整起事件沒有釀成人員傷亡，只有車門被揮砍。清潔隊辛苦出勤值得尊敬，就算遇有糾紛也應該理性應對，持刀攻擊下場出爐，還沒爭取到自己倒垃圾的權益，反而先吃上官司！





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：追不到垃圾車慘摔"含恨一天" 台中男子亮刀追砍清潔員

更多民視新聞報導

車內強脫女同事內衣舔胸部 高雄男砸600萬賠罪仍被告

「肉身佔位」踢鐵板！駕駛「出這招」網讚：是個狠人

嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光

