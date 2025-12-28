追不到垃圾車慘摔！ 阿伯暴怒「隔天持西瓜刀」砍車門

穿著迷彩上衣的阿伯聽到垃圾車的音樂，竟拿著西瓜刀衝出來。（圖／東森新聞）





台中清水一名64歲的蔡姓男子，因為追不到垃圾車又跌倒，心生不滿，隔天同一時間就等著垃圾車一來，他拿出預藏的30公分西瓜刀，衝去找清潔隊員理論，還試圖攻擊，清潔隊員嚇得躲回車上鎖門，蔡姓男子暴怒失控不斷揮砍車門，被警方依殺人未遂現行犯帶走送辦，不過鄰居卻出面緩頰說，他平時為人很和善，26日當天的垃圾車確實開得比較快，沒想到他會氣到失控當街揮刀。

穿著迷彩上衣的阿伯聽到垃圾車的音樂，竟拿著西瓜刀衝出來，朝清潔隊員揮砍。

附近鄰居：「他要丟垃圾喔，那天確實有開得比較快啦，他就跌倒了，跌倒後可能有喘還是怎樣，我跟他講話他有點燒聲，可能很生氣的樣子，不然平時都不會那麼快，我也覺得太快了，我講一句話這事實的。」

還好清潔隊員閃得快，沒被砍傷。恐怖事件發生在台中清水的神清路上，64歲的蔡姓男子26日上午11時多丟垃圾時，沒追上垃圾車不慎跌倒，竟懷恨在心，隔天上午垃圾車一來，立刻拿出西瓜刀，跟王姓清潔隊員理論，清潔隊員立刻躲回垃圾車裡，鎖上車門才沒受傷，但男子氣得不斷揮砍車門，清潔隊立刻報警。

清水區清潔隊長邱雅琳：「本案人員飽受驚嚇，所幸平安無傷，區隊將針對相關同仁，持續加強心理關懷輔導。」

附近鄰居：「平時他為人不錯呀，他跟鄰居都處得不錯啊，不會跟人家亂七八糟的人啊，我會跟他說不能做這種事。」

雖然鄰居都緩頰，說他平時為人和善，當天垃圾車確實開得比較快，但氣不過一時衝動，竟拿刀揮砍理論，實在嚇壞人，清水警方到場後，將蔡姓男子以現行犯逮捕，依殺人未遂罪嫌，移送地檢署。

