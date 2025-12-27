追不到垃圾車…慘摔！台中嫌犯「含恨一天亮刀追砍」清潔員

記者簡榮良／台中報導

不管什麼原因生氣，亮刀就已經踩法律紅線！台中驚傳追砍事件，一名64歲蔡姓犯嫌於26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，心生不滿；未料，今（27）日上午11時許，蔡姓犯嫌在清水區神清路持刀想與環保局清潔隊垃圾車駕駛王男理論。王男發現後立即躲回垃圾車內，所幸未造成人員傷亡。

64歲蔡姓犯嫌於26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，心生不滿，隔天亮刀追砍。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後，隨即啟動優勢警力趕赴現場，並即時將蔡嫌以現行犯逮捕到案，全案依法移送臺中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於任何違法行為，均將積極迅速查緝到案，依法究辦，以維護市民生命財產安全。

