追不到女院長竟潑她中醫診所汽油！台中狂男遭羈押禁見

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台中一名男子疑追求中醫診所女院長未果，近日竟潑汽油恐嚇，診所被迫停診，檢警迅速拘提到案，法院在昨（13日）裁定羈押不過未禁見。

案發現場。 （圖／翻攝「西屯大小事」臉書社團）

台中市西屯區國安一路某中醫診所，12日晚間驚傳潑油事件。警方與消防單位獲報到場，發現診所門口遭潑灑汽油，所幸現場即時處理，未釀成傷亡。不過事件引發恐慌，診所隔日緊急宣布停診。

案發現場。 （圖／翻攝「西屯大小事」臉書社團）

警方追查後鎖定魏姓男子涉案，13日下午前往其位於南區的住處將人帶回偵辦，並查扣汽油桶及打火機等物證。初步研判，犯案動機疑與其先前追求診所女院長未果有關。

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檢方進一步調查發現，魏男過去曾多次以類似手法騷擾女性，早在去年9月即曾遭警方開立書面告誡，且在台中及屏東均有相關紀錄。檢方認定其涉犯預備放火、恐嚇及違反跟蹤騷擾防制法等罪嫌，訊後向法院聲請羈押禁見，經裁定羈押但未禁見。

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