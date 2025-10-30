追中市動保處「防疫及訪視紀錄表」 中檢：今以最速件致函農業部確認
台中市梧棲區一處養豬場日前爆出非洲豬瘟，事件發生至今逾1週，目前相關單位包括農業部和台中市政府等，都在持續調查病毒來源及後續防疫作為。對此，台中地檢署也介入偵辦，並且致函農業部，就「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」加以確認。
中檢今（30）日晚間表示，為持續掌握台中市梧棲區某養豬場疑似檢出非洲豬瘟核酸陽性案件後續發展，並深入了解廚餘去化及防疫管理實況，於今日上午由民生專組洪國朝主任檢察官率同康存孝檢察官，前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場及台中市烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）進行實地履勘，詳實觀察廚餘掩埋與焚化作業流程，並聽取相關單位現場說明，以掌握防疫措施執行情形。
中檢還提到，今日已以最速件致函農業部，就台中市動物保護防疫處人員訪查轄內養豬場時所填具之「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」加以確認。
中檢重申，防堵非洲豬瘟疫情為攸關國家防疫安全與畜牧產業穩定之重要工作，本署將持續與中央及地方相關機關密切合作，依法嚴謹辦理各項偵查與行政協作事宜，務求釐清事實全貌，防止疫情擴散，維護公共利益與民生安全。
