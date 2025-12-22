追兇分秒必爭！阻止張文中山站外行兇？ 除非消防、捷運2單位配合

記者楊忠翰／台北報導

派出所在處理租屋處火警時，張文已進入台北車站並發動攻擊。（圖／翻攝畫面）

台北市1名27歲男子張文，19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；據了解，張文縱火燒租屋處滅證，到他在北車M7出口犯案，時間過了46分鐘，除非消防、捷運等單位積極配合，才有機會在最快時間逮到張文。

據了解，張文是在今年中旬撰寫犯罪計畫，預計在台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂，案發前3天張文住進南京西路旅館，並騎乘機車或UBike等交通工具，並在台北車站及捷運中山站附近來回觀察地形。

19日下午3時40分，張文騎車前往林森北路159巷及119巷、長安東路75號等地點縱火，造成2輛機車及3部轎車毀損，張文將機車停在長安東路及市民大道口，換騎乘UBike逃離現場；下午4時37分，張文回到公園路租屋處縱火，接著拖著推車離去，下午5時23分，張文來到台北車站M7出口，開始他策畫已久的2起攻擊行動。

據了解，張文租屋處就在中正第一分局對面，因此租屋處發生火警時，派出所警員最早趕抵現場，並拿滅火器撲滅陽台洗衣機火勢，但起火點不只1處，房間也在悶燒，而且張文反鎖房門，警員只好退到屋外，讓消防人員破門進入滅火，火勢也很快被撲滅。

當時城中分隊向勤務中心回報，這是一起陽台燒雜物的火警，但事實上張文房間擺放數個空油桶，上面還有中油的標誌，很明顯就是一起縱火案，但現場指揮官並未告知警方此事，導致警方失去第一時間調監視器追查的先機。

不過，警消滅火後開始清理火場時，張文已從M8入口進入台北車站，加上他開始發動攻擊事件後，所長便調動全部警力，包括火警現場的警員，悉數趕往M7入口處理攻擊事件，現場一片混亂，尖叫聲此起彼落，警員要忙著安撫、疏散民眾，同時確認傷者人數及起火地點，根本無暇分心調閱監視器畫面。

不僅如此，警方要調閱捷運公司監視器畫面，必須發公文進行申請，就算警方已經知道是縱火案，一路調帶追查到M8出口時，亦無法在最短時間內取得監視器畫面，儘管張文攻擊事件發生後，捷運公司便配合警方調閱監視器畫面，事後卻傳出1組監視器損壞的情形，加上張文犯案時五度變裝，刻意製造監視器斷點，又讓警方追兇難度倍增，除非消防、捷運等單位都全力配合辦案，才有機會阻止張文在捷運中山站外行兇。

