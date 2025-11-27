追光哥哥黑幕？于朦朧墜樓案「臥底論」瘋傳 密友男星劉維與辛奇關係遭起底

于朦朧（左）9月11日在北京意外墜樓身亡，引發網友熱議；好友劉維（右）與其他圈內人士的複雜關係成為討論焦點。（翻攝自微博）

好友劉維遭質疑「人設反轉」！37歲中國男星于朦朧9月11日在北京意外墜樓身亡，遭警方判定為「飲酒後意外墜樓」。然而，事件背後的多個疑點引發網路熱議，尤其是與他生前好友劉維及其他圈內人士的關係，更成為討論焦點。近期，有網友在社群平台爆料，質疑事件涉及圈內複雜的人際糾葛與長期監控，引發廣泛關注。

于朦朧命案疑點？好友劉維與圈內人士關係成焦點

有網友指出，于朦朧生前好友劉維與辛奇、范世錡、焦邁奇等人關係密切，甚至懷疑他們長期接近于朦朧的目的不單純。有爆料者在Threads發文表示，劉維在節目《追光吧！哥哥》中塑造形象賺取流量，並批評其與辛奇關係密切，甚至稱劉維是「安排在于朦朧身邊的臥底」。

這些言論引起網友熱議，部分網友翻出劉維與于朦朧穿同款服裝的照片，直指其「表面悼念，實則演戲」，並質疑其行為是否涉及利用好友的悲劇來博取曝光。劉維在于朦朧出事後，還於社群平台發文承諾會替他照顧好家人，當時這舉動還讓無數網友感動兄弟情。

追光節目是否涉及監控安排？

網友進一步指出，于朦朧參加《追光吧！哥哥》後遭到「雪藏」，他在天娛的照片也被改為黑白色。有爆料者稱，劉維在節目中可能負責監視于朦朧，「不好意思我就是要揭穿你那噁心的面具，多少人不相信你就是辛奇的狗」。

此外，有傳聞指出，于朦朧的神祕女友闞昕也涉及此案，有說法稱她可能被安排作為「長期臥底」，並曾告密于朦朧掌握洗錢證據相關的硬碟，才讓于朦朧被虐殺。

此案至今尚無進一步官方說法釐清疑點，網路討論熱度持續升溫，也讓不少網友質疑娛樂圈內部的複雜人際與權力關係。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

