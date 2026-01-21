追劇到半夜、愛吃洋芋片！101歲人瑞奶奶的「逆養生之道」 女兒揭關鍵

中國浙江省有一位高齡101歲的人瑞奶奶姜月琴，其生活作息卻與常理相反。圖／翻攝自微博

一般人談到養生，不外乎都會想到飲食清淡，早睡早起，不過中國浙江省有一位高齡101歲的人瑞奶奶姜月琴，其生活作息卻與常理相反，喜歡吃零食、晚睡晚起，引起不少人關注。奶奶的女兒姚松萍認為，媽媽高壽仍健康地體驗人生，原因在心態好、不生氣、不煩惱，說她「活得很通透」。

綜合媒體報導，姜月琴的早晨從上午10點多自然醒開始，簡單洗漱後，一杯香濃的綠茶，和一頓早午餐，接著就到處走走逛逛，直到傍晚6點才吃第二餐，到晚上9點肚子感覺餓了，就吃些餅乾零食，就一路追劇到凌晨2點才睡。她十足「夜貓子」的生活，有別於常見的養生方法，引起許多人的關注。

姚松萍表示，母親這樣的生活習慣是近2年才開始，以前她做事勤快，總把家裡整理得乾乾淨淨，空閒時就出門散步、曬太陽，直到有一次意外跌倒傷到手而動了手術，家人擔心她過度勞累影響恢復，便不再讓她做家務。姜月琴因此閒暇時間變多，漸漸養成半夜追劇，晚睡晚起的生活習慣。

姚松萍也補充，雖然母親睡得晚，但睡眠品質相當好，躺下很快就能睡著，而且胃口好也不忌口，靠著一口好牙，從溫州傳統點心馬蹄鬆、沙琪瑪、番薯棗，到年輕人都喜歡的洋芋片等，都是她「零食庫」裡的常見食品。

姚松萍表示，母親這樣的生活節奏，反而讓她自己覺得輕鬆自在，再加上母親本身個性和心態也很好，不生氣、不爭、不煩惱，活得通透，覺得這些才是她能健康體驗人生到百歲的重要關鍵。



