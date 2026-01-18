追劇追到查保養品！《春日狂熱》女主角「健康臉」不靠後製

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國愛情喜劇《春日狂熱》除了安普賢的方言魅力成為話題焦點，戲中讓他一見傾心的女主角「尹春」李主儐，也悄悄掀起另一股討論熱潮。韓媒報導，原因正是李主儐那張「幾乎沒在上妝、卻怎麼看都很穩定」的健康系臉龐。

李主儐曾演出大熱韓劇《淚之女王》金智媛的「弟媳」千多慧打開知名度，之後在《離婚保險》、《十二使者》擔任主角，再於《春日狂熱》挑大樑演出；不少觀眾邊追劇邊忍不住在社群發問：「她(李主儐)的皮膚怎麼可以這麼冷靜？」、「這真的是素顏感，不是濾鏡吧？」

《春日狂熱》開播以來，靠著細膩人物互動與自然節奏，在核心觀眾群中穩坐同時段收視領先位置。李主儐飾演的尹春是外冷內穩的教師角色，造型設定走極簡路線，幾乎看不到厚重妝感。

正因如此，她的膚況成了戲劇真實感的重要一環，即便是情緒起伏大的場面，也沒有「崩妝」時刻；這種不刻意卻很到位的狀態，讓角色看起來更可信，也更耐看。

隨著尹春角色討論度升高，李主儐戲外代言也被挖出。她目前擔任韓國知名外用保養品Rejuvenex Cream代言人，相關關鍵字在劇集播出後明顯升溫。

有觀眾笑說：「本來只是看劇，結果一查發現她連保養代言都走同一個『健康派』路線。」也有網友表示，這種不靠浮誇包裝、而是靠角色形象慢慢堆疊的曝光方式，反而更容易讓人產生好奇。《春日狂熱》在Prime Video上架。

