追劇零食藏陷阱！醫揭3大傷腎炸彈：嚴重恐致心臟停跳

（記者周德瑄／綜合報導）許多人喜歡追劇吃零食，但亞洲大學附屬醫院醫師林軒任提醒，零食中暗藏鈉、鉀、磷這3大傷腎炸彈。若不注意這些陷阱，可能導致高血壓、血管鈣化甚至面臨洗腎風險。醫師建議學會看營養標示並控制份量，避開傷腎地雷，就能安心解饞不造成身體負擔。

示意圖／醫師林軒任提醒民眾享用零食前應注意成分標示，避免攝取過量的鈉、鉀、磷造成腎臟負擔。（擷取自免費圖庫Pixabay）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，許多腎臟病友擔心吃零食會導致病情惡化，其實只要懂得風險管理就能安心享用。零食中常隱藏三大對腎臟不利的成分，第一種是鈉，零食為了美味常添加大量鹽分，當腎臟受損無法排出鈉時，水分會滯留體內造成水腫與高血壓，進而破壞腎臟微血管加速惡化。

第二種地雷是鉀，許多標榜天然的乾燥蔬果如馬鈴薯或芋頭條，經過加工脫水後鉀離子濃度極高。若腎臟無法順利代謝，引發高血鉀症將導致肌肉無力、手指麻痺，嚴重時更會干擾心臟跳動甚至危及生命。第三種則是肉眼看不見的磷，廠商為了口感常添加磷酸鹽，這種無機磷吸收率超過9成，長期血磷過高會促使鈣質從骨頭流失導致骨病變，鈣質沉積血管更會引發動脈硬化與心肌梗塞。

林軒任建議民眾在選購時應詳閱營養標示，注意鈉含量並避開含磷添加物，食用時可將份量控制在3至5片，或諮詢營養師選擇低蛋白米餅及無調味爆米花等低負擔替代品。只要在滿足口腹之慾與健康之間取得平衡，腎友依然能維持良好的生活品質。

