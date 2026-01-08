追劇、追星到通勤都在聽 台灣人最有感的聽歌趨勢

【記者趙筱文／台北報導】KKBOX今（8）日公布2025年度音樂榜單與趨勢觀察，不只盤點誰紅、哪首歌最常被播，更直接從「大家平常怎麼聽歌」切入，用百億次播放數據與用戶調查，勾勒出台灣人一整年的聽歌日常。從追劇、追星，到通勤、睡前放空，KKBOX發現，音樂早就不只是背景聲，而是跟生活情境高度綁在一起。

首先最有感的變化，就是「追劇一定會順便追歌」。調查顯示，有超過四成用戶是透過戲劇、動畫或電影認識新歌，影視原聲帶也成為僅次於流行音樂的常聽類型。2025年影視相關歌曲全年播放數突破2億次，比前一年還多出1,500萬次。不管是日系動畫、韓國動畫電影，還是台劇、音樂實境節目，只要戲紅，歌就跟著爆。像《難哄》、《天賜的聲音》、多部人氣動畫與電影主題曲，都讓不少人一追完劇，立刻把歌加進播放清單。

廣告 廣告

KKBOX觀察，台灣用戶一個月平均會聽3到4種語言的歌，每4個人就有1個會聽5種以上語言，年輕族群更是切換自如。榜單上不只K-POP、J-POP穩定輸出，BLACKPINK成員、TWICE、IVE等團體的英文或日文作品也大舉攻榜。對消費者來說，「好聽就好」早就取代「聽不聽得懂」，語言不再是門檻，而只是風格選項。

如果你是那種「演唱會前狂複習、看完繼續循環」的人，你一點也不孤單。KKBOX指出，2025年大型演唱會全面回溫，歌手來台前後，歌曲播放量平均暴增70%到100%，最高甚至超過240%。不少經典老歌也因此逆襲回榜，像G-DRAGON、TWICE、SUPER JUNIOR的早期代表作，都因為演唱會再度被大量播放。甚至不只演唱會，像頒獎典禮、話題演出，也能瞬間把一首歌推上高峰，粉絲行為直接影響排行榜走向。

至於「怎麼聽歌」的習慣似乎也正在悄悄改變。KKBOX調查發現，用戶平均每週會聽超過100首歌，歌多到選不完，大家反而更在意「現在適合聽什麼」。通勤、工作讀書、睡前，成為最常見的三大聽歌情境，超過8成的人聽音樂是為了放鬆、紓壓，也有人拿來提神、專心或療癒情緒。平台上以情境分類的歌單，播放量已擠進前段班，AI歌單指令中，和情緒、狀態相關的需求也快速增加。

KKBOX總結，2025年的音樂消費樣貌，已從「找一首歌」變成「找一個狀態」。不管是被戲劇燒到、被演唱會帶動，還是單純想在下班路上放空幾首歌，音樂正越來越貼近生活節奏，也更即時回應每個當下的情緒需求。對聽眾來說，榜單不只是成績單，更像一張年度生活紀錄。

KKBOX整理2025年度各季搜尋竄升關鍵字，可見台灣聽眾的搜尋熱度緊扣影視、演唱會與話題事件變化。壹蘋新聞網製表

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

金龍海嘯烏雲罩頂 高雄去年交易量縮3成中古屋房價跌幅4.2%

雞湯大叔「歐陸續章2.0」升級登場 從湯底進化完整歐陸餐桌體驗

家寧控Andy不忠 私下1態度讓友人厭煩！遭眾叛親離

