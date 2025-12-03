追加傳奇陣容！AKB48睽違6年重返《紅白》 網嘆：神7少2人

AKB48人氣畢業成員也將與學妹一同登上NHK《第76屆紅白歌唱大賽》。翻攝X@nhk_kouhaku

日本NHK跨年特別節目《第76屆紅白歌唱大賽》再添傳奇陣容，今（3日）追加演出名單，宣布AKB48已畢業的8位前輩將回歸舞台，與學妹們一同演出！

AKB48相隔6年再度登上《紅白》舞台。翻攝X@nhk_kouhaku

NHK表示今年的《紅白》除了AKB48現役成員，還把前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、峯岸南、大島優子、柏木由紀、指原莉乃共8位人氣前成員找回來共演。NHK透露，「她們將與現役成員共同帶來特別的熱門金曲組曲。這是一場跨越世代、重新連結的 AKB48 20 週年舞台，敬請期待！」

初代神7少2人原因曝光

AKB48初代「神7」由小嶋陽菜（左起）、高橋南、前田敦子、大島優子、篠田麻里子、板野友美、渡邊麻友組成。翻攝微博

AKB48自2005年成軍至今，即將在12月8日迎來出道20週年，今年8月推出的紀念單曲〈Oh my pumpkin！〉中，高橋南、前田敦子、小嶋陽菜與指原莉乃等四位畢業成員也驚喜參與，引發熱議，作品更奪下第67屆日本唱片大賞企劃賞。

而AKB48在前田敦子等元老成員在任時，在2007年首次登上《紅白》，並一路連續11 年參戰至2019年為止。這次則是睽違6年、迎來第13度站上《紅白》舞台。

AKB48自2009年起每年都會舉行總選舉，由粉絲投票選出最具人氣的成員，前7名就稱為「神7」。這次亮相《紅白》的畢業成員中，少了初代「神7」的渡邊麻友、筱田麻里子，其中渡邊麻友已因健康因素淡出演藝圈5年；筱田麻里子則因爆出婚內出軌離婚後，損及清純形象。

綾瀨遙再扛主持棒！搭檔新生代今田美櫻

有吉弘行（上排左）、綾瀨遙、今田美櫻（下排左）、鈴木奈穗子今年將一同主持。翻攝X@nhk_kouhaku

今年的《紅白》，除了演出名單卡司華麗，主持陣容也很吸睛！先前已宣布由闊別6年再度扛下主持棒的綾瀨遙，搭檔在NHK晨間劇《紅豆麵包》暴紅的新生代女星今田美櫻，以及有吉弘行、女主播鈴木奈穗子一同主持，全新主持陣容已讓觀眾十分期待。



