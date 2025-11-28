追加1.25兆元軍費太驚人！ 陳永康：賴清德沒說清楚細節、風險

賴清德總統日前宣布1.25兆元國防特別預算後，引發外界議論。對此，國民黨立委、退將陳永康表示，總統有很多細節風險都沒有說清楚，包含軍售、商售的比例分配、中科院在國防自主中的定位，以及台美合作投資能否換取關稅優惠等，執行面上仍有很大挑戰。

賴清德提出400億美元國防特別預算方案。(圖/總統府)

陳永康在27日舉辦的「台灣面臨之困境與預應策略」論壇中指出，川普與習近平通完電話後，東亞局勢G2已經成局。他表示，有關軍事特別預算要投資400億美元，裡面有很多細節都沒有講，只有構想。

廣告 廣告

陳永康質疑，特別預算案裡面有多少比例是軍售（FMS）？有多少比例是商售（DCS）？又有多少是美國總統的總統提用權（PDA）？將來後續料配件自行生產，或是有哪些是在台灣製造？

陳永康。(圖/中天新聞)

陳永康指出，在不同的採購方式下，會有不同的合約內容，且8年之中匯率會變動，如果要國產，中科院的角色又是多少？這些問題都需要釐清。

陳永康認為，總統的誠意很高，但是要能夠做到，執行面上還有很大的挑戰跟風險。他表示，政策宣導自己講，立法院、行政院不知道，要怎麼執行，風險就比較高了。

陳永康也表示，中科院要扮演的角色很重要，但是在總統的報告中並沒有看到。他認為，如果不想完全被外人掌握管理研發，中科院就要做很多的系統整合，中科院要具備該有的能力。

中科院。(圖/中天新聞)

陳永康指出，在台美合作的過程中，有很多屬於合約、貸款、再保險或第三國保險，這些都要納入考慮；況且美國的部分是軍售、還是商售，商售能不能抵銷我國的貿易順差？他認為，我國很多的晶圓賣到美國去，然後再從美國買裝備卻很貴，這些都要談。

針對報告指出可造就新台幣4000億元的產值及9萬個工作機會，陳永康直言，不知道怎麼估計出9萬人？他認為，可能是內部作業的樂觀指數，而這9萬人是高科技的高端人才、還是低端的勞力，都不知道。他說，其中甚至還牽扯到我們的人要不要出去。

陳永康強調，風險預防比風險控管更重要。台灣安全絕對不能只看雷達範圍及台海狀況，台灣問題是台海及周邊的問題，從南海、台海、東海到朝鮮半島都有關聯。

延伸閱讀

川普要求高市早苗勿「挑釁」北京？日媒曝光20分鐘通話細節

川普建議高市勿就台灣問題挑釁北京？日官房長官：沒這回事

《華爾街日報》：川普建議高市早苗 不要在台灣問題上挑釁北京