追加1.25兆國防預算 黃揚明：賴總統是否主動赴立院國情報告？

資深媒體人黃揚明今（28）日在其臉書專頁發文，針對總統賴清德提出國防特別預算1.25兆的「守護民主台灣國安行動方案」提出質疑。他指出，這項方案的推進流程包括：總統先向美國媒體投書，刊出後約兩小時內便召開國安高層會議，隨後召開記者會，並在隔日由行政院會通過特別條例送立法院審議。黃揚明認為，這樣的快速決策流程是否合理，值得外界檢視。

資深媒體人黃揚明。（圖／黃揚明臉書）

黃揚明強調，既然賴清德認為這項國安行動方案至關重要，接下來的關鍵應該是「國會溝通」。他進一步指出，過去曾多次引發爭議的「總統赴立院國情報告」是否應該重新討論？賴清德是否願意主動提出赴立法院進行國情報告，或是否需要在野黨提案邀請總統到立法院說明？

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

針對這一問題，國民黨首席副書記長林沛祥在網路節目中接受黃揚明訪問時表態，國民黨將提案邀請賴清德赴立法院進行國情報告。

黃揚明則強調，攸關國家存亡危急之秋的重大事態，總不能都推給一個月前國防部都說已經送行政院，但卻回應說：「還沒看到，還沒到我這裡來」的行政院長卓榮泰。

此外，網友對此事也有不同看法。有網友認為，賴清德應該主動赴立法院說明國安行動方案的具體內容，以展現透明度；也有網友批評，賴清德向美國媒體投書後卻不願面對國內民意，這種做法缺乏誠意。部分網友則對政府的行政效率表示不滿，認為行政院長卓榮泰不應成為「擋箭牌」。

延伸閱讀

賴清德允諾對在野黨做國安簡報 王鴻薇質疑：要派誰來？

朱立倫要賴清德赴立院國情報告 民進黨：要求自相矛盾

大新聞大爆卦／黃揚明嗆賴清德東施效顰 喊話是時候該國情報告了！