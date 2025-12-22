社會中心／綜合報導

北捷殺人兇嫌張文，如今被起底，就讀虎尾科大資工系，過去曾發表的大專研究計畫，還拿自己的自拍照當作報告範本，這份研究報告，還獲得政府補助4萬8000元，虎尾科大也證實，張文確實是畢業校友，在學業品行皆正常，資工系學弟則認為，學長把才華用錯地方。

網紅四叉貓表示「人家這個就是他本人我確認過了。」拿來自己的自拍照，作為大專研究計畫報告，北捷殺人兇嫌張文，四年前模樣曝光，表情木訥，一頭短髮外加一副眼鏡，犯案時的身形，似乎圓潤不少。網紅四叉貓表示「人臉辨識點名所以這個照片，應該是他在2021年的照片，也就是四年前。」

追動機! 張文虎科大資工系畢業 研究計畫「曾獲政府補助4.8萬」

網紅四叉貓發現 張文拿自拍照當報告範例（圖／民視新聞）

網紅四叉貓比對他高中時的長相，透過電腦軟體分析，確認就是張文本人，進一步從網路資料分析，發現『張文』從高職餐飲科畢業後，考上虎尾科技大學資訊工程系，大專研究計畫為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」，意外發現他拿自己的照片當報告範例，甚至拿到4萬8000元政府補助，四叉貓更從張文電子信箱發現，不但曾創立FB帳號．同時也有把IG和推特帳號．但似乎都被清空了。網紅四叉貓表示「forrest取名的邏輯就是阿甘正傳。」

虎尾科大資工系學弟認為 張文把才華用錯地方（圖／民視新聞）

攤開張文大專研究計畫報告，透過教室設置的攝像機，將以往繁瑣的點名過程，藉由人臉辨識的功能，把出缺席的紀錄全自動化，從高職餐飲科，考上虎尾科大資工系，甚至拿到補助計畫，讓不少網友詫異，虎尾科大學生直言，他把聰明用錯地方。虎尾科大學生表示「他現在將他的才華能力，做在不正確事情上面，所以你如果說我們學校，做得不怎麼好我是滿反對的。」虎尾科大學生表示「有點震驚每個人都有每個人的想法。」虎尾科大學生表示「覺得就是這是個人的問題。」虎尾科大也發聲明，證實張文是畢業校友，學業與操行成績上皆為正常，也未曾有相關異常輔導紀錄，張文大學頭像曝光，資工系畢業的他，雲端是否藏有更多犯案動機，就等檢警抽絲剝繭。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：追動機! 張文虎科大資工系畢業 研究計畫「曾獲政府補助4.8萬」

