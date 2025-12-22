追北捷濫殺犯罪真相！檢警設「專線」讓全民供線索…防止真相石沉大海

記者陳弘逸／台北報導

桃園市男子張文日前在北捷犯下駭人隨機殺人案，再畏罪輕生，案件震撼各界。（圖／翻攝畫面）

桃園市男子張文日前在北捷犯下駭人隨機殺人案，再畏罪輕生，案件震撼各界，此案因主嫌身亡，真實犯案動機成謎團，加上還有諸多疑點待釐清，因此，辦案小組設立「1219專案檢舉專線」，供民眾提供各項線索，為避免真相石沉大海。

回顧本案，27歲的妨害兵役通緝犯張文，12月19日傍晚5時24分，在北捷M7出口，丟擲煙霧彈、引燃汽油彈，砍人犯案；又以相同手法，到中山站外，發動第二次襲擊，最終衝上百貨公司頂樓，疑畏罪輕生，墜樓重傷不治。

因張文已身亡，案情仍有諸多疑點，具體犯案手法、動機仍待釐清，因此多方挖掘嫌犯生前背景，試圖勾勒犯罪真相。（圖／翻攝畫面）

因嫌犯張文已身亡，具體犯案手法、動機仍待釐清，檢警為試圖還原整起犯案真相；台北市警局、內政部警政署成立專案小組，報請檢方辦案，但為盡早釐清張文犯罪動機、犯罪工具、交往情形、薪資財務和酬庸等相關資訊，民眾可撥檢舉專線02-23817263或報案專線110提供相關線索。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

