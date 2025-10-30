追台中動保處養豬訪視紀錄 中檢以最速件致函農業部

雲林縣長張麗善。（圖／中國時報張朝欣攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情，桃園市副市長蘇俊賓30日在行政院會中指出，全台現約有1324噸廚餘用於餵豬，全面停用廚餘養豬後，扣除各項既有處理設施量能仍約有495噸處理缺口，防疫需兼顧地方廚餘去化與長期處理量能；雲林縣長張麗善疾呼中央要永久禁廚餘養豬，並在各縣市設置廚餘資源化處理廠。

台中地檢署昨由檢察官至沙鹿、大雅垃圾掩埋場、烏日焚化爐等地確認廚餘處理程序，今日也將以最速件致函農業部，確認台中市動保處填載的「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」。

蘇俊賓指出，2002至2023年桃園焚化廠曾因垃圾進廠品質與熱值不佳導致爐體損壞，後續停爐整改半年才恢復正常。目前每天約有近500噸廚餘處理缺口，約6成進焚化爐、4成掩埋，應優先考量各種處理設備規畫與建置時間，及早建立完善的科技監測與防疫流程。

對於廚餘去化，蘇俊賓說，短期應強化高溫蒸煮規範，建立科技化把關流程；中長期須審慎規畫堆肥與生質能設施，避免長期依賴焚化爐。若集中高溫蒸煮設施，即便土地取得沒問題，恐也需1年左右，較大型的快速堆肥場籌備建置也要1到2年，更高規模的生質能處理中心則約需2年到5年。他建議中央提前布局，確保平穩轉型。

行政院長卓榮泰回應，大量集中的蒸煮設施在時間與用地上均待克服，短期仍以焚化掩埋與堆肥為主。終極目標應朝向生質能發展，但過程需要時間與技術配合。

張麗善指出，全台只有46萬頭豬吃廚餘，政策不能被46萬頭豬綁架，應全面且永久禁廚餘養豬。將廚餘可資源化處理成友善土壤的肥料，落實經濟循環再利用、減少使用化學肥料，這是多功能且非常好的政策，唯有各縣市設廚餘資源化處理廠，才能真正解決廚餘去化及豬瘟問題。

