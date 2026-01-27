追咬尾巴不是賣萌 新北國小校犬太胖傷關節引焦慮

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市江翠國小校犬「妞妞」近來行為異常，不僅情緒焦慮，且常追咬尾巴，校方求援動保處訓犬師協助後發現，竟是體重過重致關節疼痛，導致啃咬尾巴以轉移疼痛的行為。

動保處今天發布新聞稿表示，「妞妞」一直是師生心中的溫暖陪伴。近期，校方發現妞妞出現情緒不穩定，甚至啃咬尾巴的行為。

特別是在陌生人經過或換班時，原本乖巧的妞妞會顯得格外焦慮，讓長期照顧牠的警衛與老師們十分掛心。特別向動保處申請專家協助，希望找出讓妞妞感到不適的真正原因，陪伴牠度過這段低潮期。

動保處表示，經訓犬師黃媛欣到校觀察發現，妞妞因體型過重引發關節疼痛，導致啃咬尾巴以轉移痛覺的行為。透過專業輔導，協助校方改善妞妞的生活環境，也讓妞妞的行為有明顯改善。

黃媛欣表示，長期鍊養導致妞妞在壓力下行動受限，出現「轉向攻擊」傷及自身。餵食點設置於人流頻繁的警衛室，易觸發犬隻的護食天性；且多數師生未能正確解讀犬隻肢體語言，常將妞妞緊張時的「僵住」反應誤解為放鬆，若強行接觸極易造成意外。

她表示，一般飼主也可以觀察家中的毛寶貝是否有妞妞同樣的狀況，應該「管住嘴也暖到心」，別再執迷「胖才可愛」，因為過重會引發關節疼痛，讓毛寶貝變得敏感易怒。建議維持定時定量餵食，並在天冷時添衣保暖、補充關節營養，身體不痛了，笑容自然就多了。（編輯：黃世雅）1150127