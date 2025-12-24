追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句
政治中心／張予柔報導
國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀前往東吳大學演講，原本以「國民黨的改革與青年參政之路」為題，盼與年輕世代對話，未料在提問環節卻火藥味十足。現場有學生詢問她對「獨裁者」的定義，並質疑其過去曾稱「普丁不是獨裁者，但賴清德是獨裁者；你對於『獨裁』的定義是什麼？」。鄭麗文不僅未正面回應，還多次回嗆提問學生，甚至脫口批評相關提問「反智」、「沒有大腦」，引發現場尷尬與網路熱議。
鄭麗文演講時學生向她提問如何界定「獨裁者」時，未正面回應。（圖／民視新聞）
學生提問當下，鄭麗文被問及如何界定「獨裁者」時表示，自己代表的是國民黨黨主席，不會用強烈的字眼，去形容其他國家的領導人；至於賴清德，她則認為可以從是否破壞台灣民主根基的角度加以質疑。對此，學生認為她並未回答問題核心，進一步追問其「個人想法」，鄭麗文則回應「我的想法就是這樣，我已經告訴你了」，並表示若對方不滿意，她也無法改變。雙方你來我往數回合後，鄭麗文中止討論，轉而進行下一題，但仍忍不住再度開酸，質疑學生是否真正關心台灣國防，並直言這樣的提問「我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度」。
該名學生在社群平台上說明了當天的提問過程。（圖／翻攝自 Threads）
事後，該名學生在Threads發文，詳細說明當天提問的過程與心境，強調自己並非任何政黨支持者。他直言，自己過去參與過不少社會倡議，也被貼過各種標籤，但從未想靠政治出名，更不想討好任何政黨；真正讓他感到遺憾的，是原本期待身為百年大黨主席的鄭麗文，能理性回應學生提問，卻換來指責與羞辱。他反問，「這真的是一位黨主席該有的風度嗎？」。
貼文曝光後，引發大量網友討論，有人支持學生勇於提問，也有人質疑政治人物面對質疑時的態度是否失當。（圖，非當事人／民視新聞）
該名學生感嘆，當前社會高度政治極化，但無論立場如何，「我們都同為台灣人」，希望不要為了政治利益持續撕裂社會。他也呼籲各界回到理性討論本質，尊重彼此提問與表達的權利。相關貼文曝光後，引發大量網友討論，有人支持學生勇於提問，也有人質疑政治人物面對質疑時的態度是否失當，相關爭議仍持續延燒。
原文出處：追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸：這是黨主席該有的風度？
更多民視新聞報導
國三生割頸案二審宣判！死者父淚發「不自殺聲明」控1事
余家昶阻張文不幸喪命！余母淚吐「一句話」全網鼻酸
韓男殺前女友藏屍3年半！「繳房租、狂除臭」卻因1事曝光
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 54
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 21 小時前 ・ 98
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 34
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 31
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
沈玉琳罹血癌半年 慶生露臉報平安「透露復出時間點」
【緯來新聞網】知名主持人沈玉琳今年7月身體突感不適，隨即被送往醫院接受檢查，之後確診罹患血癌，暫停所緯來新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 5
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 69
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 108
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 21
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 55
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 8
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 371
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 34
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 158
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 22 小時前 ・ 9
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 4
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 6
福原愛再嫁橫濱男又懷孕！ 前夫江宏傑「2個字」回應了
日本桌球名將福原愛接受日媒專訪，親口證實已在今年夏天與「雙不倫」的男主角「橫濱男」登記結婚，且已懷孕。對此，她的前夫、台灣桌球名將江宏傑以2個字回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 80
NBA》格林怒嗆教頭火爆內幕曝光！柯瑞又當「不沾鍋」
勇士球星格林（Draymond Green）昨與主帥科爾（Steve Kerr）爆發激烈言語衝突，隨後逕自退場走回休息室。美媒披露重要原因在於，格林對於自己需要長期防守對方中鋒感到不滿，因為那些球員通常比他重40至50磅（約19至23公斤），勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）不願介入兩人紛爭，表態此事應由兩人說明。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2