追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句

政治中心／張予柔報導



國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀前往東吳大學演講，原本以「國民黨的改革與青年參政之路」為題，盼與年輕世代對話，未料在提問環節卻火藥味十足。現場有學生詢問她對「獨裁者」的定義，並質疑其過去曾稱「普丁不是獨裁者，但賴清德是獨裁者；你對於『獨裁』的定義是什麼？」。鄭麗文不僅未正面回應，還多次回嗆提問學生，甚至脫口批評相關提問「反智」、「沒有大腦」，引發現場尷尬與網路熱議。





追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生直言：這是黨主席該有的風度？

鄭麗文演講時學生向她提問如何界定「獨裁者」時，未正面回應。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

學生提問當下，鄭麗文被問及如何界定「獨裁者」時表示，自己代表的是國民黨黨主席，不會用強烈的字眼，去形容其他國家的領導人；至於賴清德，她則認為可以從是否破壞台灣民主根基的角度加以質疑。對此，學生認為她並未回答問題核心，進一步追問其「個人想法」，鄭麗文則回應「我的想法就是這樣，我已經告訴你了」，並表示若對方不滿意，她也無法改變。雙方你來我往數回合後，鄭麗文中止討論，轉而進行下一題，但仍忍不住再度開酸，質疑學生是否真正關心台灣國防，並直言這樣的提問「我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度」。

追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生直言：這是黨主席該有的風度？

該名學生在社群平台上說明了當天的提問過程。（圖／翻攝自 Threads）

事後，該名學生在Threads發文，詳細說明當天提問的過程與心境，強調自己並非任何政黨支持者。他直言，自己過去參與過不少社會倡議，也被貼過各種標籤，但從未想靠政治出名，更不想討好任何政黨；真正讓他感到遺憾的，是原本期待身為百年大黨主席的鄭麗文，能理性回應學生提問，卻換來指責與羞辱。他反問，「這真的是一位黨主席該有的風度嗎？」。

追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生直言：這是黨主席該有的風度？

貼文曝光後，引發大量網友討論，有人支持學生勇於提問，也有人質疑政治人物面對質疑時的態度是否失當。（圖，非當事人／民視新聞）

該名學生感嘆，當前社會高度政治極化，但無論立場如何，「我們都同為台灣人」，希望不要為了政治利益持續撕裂社會。他也呼籲各界回到理性討論本質，尊重彼此提問與表達的權利。相關貼文曝光後，引發大量網友討論，有人支持學生勇於提問，也有人質疑政治人物面對質疑時的態度是否失當，相關爭議仍持續延燒。





原文出處：追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸：這是黨主席該有的風度？

更多民視新聞報導

國三生割頸案二審宣判！死者父淚發「不自殺聲明」控1事

余家昶阻張文不幸喪命！余母淚吐「一句話」全網鼻酸

韓男殺前女友藏屍3年半！「繳房租、狂除臭」卻因1事曝光

