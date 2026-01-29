追問鄭麗文「親人說」！謝震武：老共有沒有要毀滅我們？ 葉元之尬回

國民黨立委葉元之。（資料照）

國民黨昨（28日）宣布2月3日前進中國北京進行「兩岸交流合作前瞻論壇」，稱聚焦兩岸觀光旅遊、產業合作、環境永續3大主題，國民黨主席鄭麗文還在中常會喊出「美國曾經是我們的恩人，但大陸才是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情。」昨晚間國民黨立委葉元之上政論節目，被主持人謝震武進行邏輯式追問，面對「老共有沒有要毀滅我們？」葉元之也難正面回答。

鄭麗文28日在中常會上稱，有朋友向她講述，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，她認為，中華民國從二戰後，絕對不會忘記美國情誼，因為我們不是忘恩負義的人，但她也稱「大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情」，聲稱不需要在美中間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。

葉元之晚間出席政論節目《新聞面對面》中，面對鄭麗文的「親人說」，他以「講給中國聽」為鄭麗文緩頰，強調「不會骨肉相殘」主要傳達和平訊息，至於「美國恩人說」，則想強調國民黨沒有反美，謝謝美國援助台灣。

接著謝震武快速拋出3疑問，包含來賓民進黨立委李坤城是否為葉元之的親人、國民黨和民進黨是不是親人，葉元之先指鄭麗文所謂的親人並非指個案，而是兩岸人民共同祖先，至於藍綠追到源頭應該是親人，謝震武隨即再拋問「那為什麼大家在立法院要搞成這樣？」葉元之則表示，不是要毀滅對方，只是在議題上有攻防。

謝震武繼續追問「那老共有沒有要毀滅我們？」葉元之則複誦問題，接著僅表示，鄭麗文就是講給中國聽的，中國若有把我們視為親人，就不要動不動就「骨肉相殘」，等於是說大家都要和平。後續來賓之一的退役少將、桃園市議員于北辰就補充，其實中共只要把一個計畫拿掉，鄭麗文說法就沒問題了，那個計畫就是「攻台計畫」。

