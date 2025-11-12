追回太子集團詐騙所得！財經網美籲政府1事
[NOWnews今日新聞] 跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，遭美方查扣一共4400億資產。對此，財經網美胡采蘋表示，很多詐騙受害者認為錢沒機會拿回來，但美國政府就曾協助詐騙受害者追回犯罪所得，呼籲台灣政府與美國合作，追回受害者的血汗錢。
財經網美胡采蘋今在YouTube發布影片，美國宣布破獲在柬埔寨經營詐騙園區的國際詐騙集團「太子集團」，而他們的工程師和客服竟然就在台灣。太子集團在台北市買了11戶和平大苑豪宅、26輛超跑，其實就是利用台灣在洗錢。這麼大的金流，央行和金管會難道都不知道嗎？
胡采蘋也提到，根據調查，台灣詐騙受害者有高達43%的人「沒有報案」，因為他們認為「就算報案錢也拿不回來」，但這是錯的，因為錢真的有可能拿回來。
她指出美國「馬多夫詐騙案」的受害者，最終拿回了近94%的損失，「追回款項，你可以直接去找美國爸爸」，因為美國是由FBI偵辦跨國、跨州的犯罪案件，破獲後再由司法部和各地方2聯邦檢察署代表國家提出訴訟，馬多夫詐騙集團同樣也是用房產、藝術品洗錢，漲幅相當可觀，司法單位將這些資產拍賣後，還能讓受害者拿回94%的損失。
胡采蘋解釋，太子集團的贓款是加密貨幣，追回贓款難度會高很多，但法律流程差不多，美國司法部會申請賣掉犯罪所得的加密貨幣，將現金返還給受害者。而一般的詐騙受害者也不知道自己是不是被太子集團詐騙，這就需要由美國FBI和司法部爬梳金流，辨認出太子集團的受害者。
胡采蘋表示，台灣的太子集團受害者有兩個管道、三個流程來找回血汗錢。第一個管道是受害者集體或由台灣政府向美國法院起訴詐騙集團，但這需要財力、法務資源和充足的證據；第二個管道就是向FBI網路犯罪申訴中心登記，附上加密貨幣交易紀錄、對話紀錄、轉帳紀錄還有在台灣報案的證明文件等，能幫助FBI辨認金流的線索。
而三個階段，胡采蘋指出，第一階段就是登記報案，第二階段是加入受害者名冊，參與美國司法部起訴、開庭，提交受害者陳述，第三階段則是直接到美國司法部網站，申請訴求受害款項返還。
「呼籲台灣政府趕快跟FBI美國司法部合作，把台灣的受害者、相關證據和金流證據，統一搜集好，轉給美國司法部！」胡采蘋也痛批，太子集團有24個詐騙犯躲在台灣，有這麼大的金流購買房地產和跑車，但台灣政府卻一無所知。
她強調，現在台灣政府可以作為訴訟主體到美國提告太子集團，也應該把台灣受害者相關證據和金流證據，統一收集好轉給美國司法部，由政府統包幫詐騙受害者向美國索要賠償。
