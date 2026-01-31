追回「失落20年」海鯤號潛航成功 國安人士：強化第一島鏈水下防衛關鍵節點

國安會秘書長吳釗燮於社交平台X發布國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711） 2026.1.30潛航測試成功的照片，包括空拍其帆罩與潛望鏡在水面下照片，據指出這次潛深達50公尺。截自X平台



國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」歷經艱難挑戰，昨天（1/30）終於成功下潛至100米，國防拼圖補上最關鍵的一塊。對此，一位台灣資深軍官感慨指出，若20年前對美軍購的8艘潛艦順利成軍，不僅中國海軍難以在台海周邊放肆，第一島鏈的安全態勢也將完全改寫。國安人士也表示，台灣若能建立具作戰能力的水下戰力，將可有效牽制對手艦隊行動自由，提升整體防衛縱深。

昨天與前天海鯤潛艦接連2天出海潛航測試，並傳出昨天已下潛至水下深度100米，締造潛艦國造（IDS)計畫重大里程碑，對此，國安人士與資深軍官東歐不免感慨，當解放軍航母戰鬥群如今常態性在台灣東部海域演訓，國內外軍事戰略界不禁再次聚焦那個沉重的歷史假設：如果2005年立法院沒有擋下那筆關鍵的潛艦採購預算，這消失的二十年，會如何改寫今日印太區域的戰略劇本？

國安會秘書長吳釗燮於社交平台X發布國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711） 2026.1.30潛航測試成功的照片，包括空拍其帆罩與潛望鏡在水面下照片，據指出這次潛深達50公尺。截自X平台

一位資深國防官員指出，如果二十年前，當年對美軍購的八艘潛艦順利成軍，不僅中國海軍難以在台海周邊放肆的施壓脅迫，第一島鏈的安全態勢也將完全改寫。

官員指出，回顧2001年，美國布希政府宣布出售台灣八艘柴電潛艦，與愛國者三型飛彈、P-3C反潛機並列為「三項軍購」。然而，隨後數年間因國內朝野政治攻防，潛艦預算在程序委員會遭封殺達69次，最終胎死腹中，重挫台灣國防進程的成果，也讓2005年的「連胡會」因而順利舉辦，形同慶功，但隨之而來的，就是現在每天沒有間斷的各種軍機軍艦的騷擾威脅。

國安會秘書長吳釗燮於社交平台X發布國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711） 2026.1.30潛航測試成功的照片，包括空拍其帆罩與潛望鏡在水面下照片，據指出這次潛深達50公尺。截自X平台

對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲便多次分析，潛艦是台灣防衛作戰中唯一的「戰略攻勢」兵器。若依當年時程，這八艘潛艦最晚應在2015年至2018年間全數成軍。蘇紫雲認為，若台灣在十年前就擁有這支水下艦隊，解放軍在評估對台動武時，其「成功率」將大幅下修，因為「看不見的敵人最可怕」。

國安會秘書長吳釗燮於社交平台X發布國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711） 2026.1.30潛航測試成功的照片，包括空拍其帆罩與潛望鏡在水面下照片，據指出這次潛深達50公尺。截自X平台

中國海軍山東艦航空母艦山東艦中的飛彈驅逐艦延安艦。路透社

這位軍方資深官員也舉例前美國國防部官員、現任華府智庫「2049計畫研究所」資深主任易思安（Ian Easton）的戰略觀點，意即台灣海峽的水文環境極度複雜，是潛艦伏擊的絕佳場所。若台灣擁有足夠數量的現代化潛艦，能讓台灣海峽成為解放軍登陸艦隊的「死亡陷阱（No-Go Zone）」。易思安（Ian Easton）就認為，台灣錯失當年的採購，形同主動放棄了最具成本效益的嚇阻手段。

中國海軍山東號（舷號17）傳統動力航空母艦2025.7.3訪問香港，甲板上可見殲-15戰機與直-18F反潛直升機。網友提供

而當年美方售台這八艘潛艦的缺席，影響範圍更遠超台海，直接衝擊了第一島鏈的圍堵效能。著名的美國海權戰略專家、前美國海軍戰爭學院教授吉原俊井（Toshi Yoshihara）就曾警告，台灣是第一島鏈的樞紐，若台灣水下防禦薄弱，解放軍潛艦便能輕易突破巴士海峽進入西太平洋。

國安會秘書長吳釗燮於社交平台X發布國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711） 2026.1.30潛航測試成功的照片，包括空拍其帆罩與潛望鏡在水面下照片，據指出這次潛深達50公尺。截自X平台

軍方官員表示，由於當年潛艦預算遭到杯葛，美國的出售計劃因此無疾而終，台灣直至2016年才啟動「潛艦國造」，中間的空白期造成了災難性的戰力失衡。

資深軍官也指出，當年在立法院折衝軍購案的前美國國防部亞太副助理部長勞雷斯（Richard Lawless）就警告台灣：「台灣正在讓自我防衛能力邊緣化。」，而這句話如今不幸言中。因為台灣自己打開了這個戰略空窗，讓解放軍在毫無懸念下部署了具備AIP（絕氣推進）系統的039A/B型潛艦，以及大量的運-8反潛機與水下監聽網。

潛艦國造（IDS）計畫首艘原型艦海鯤號，2026.1.29上午11時許駛出高雄港執行首度「潛航測試」，軍事專家紀東昀指出，今天下潛十幾至20公尺的呼吸管深度，驗證聲納、動力系統與水下計程儀等三大關鍵項目。諸葛風雲提供

而國防研究院副研究員揭仲對此海軍戰力平衡關鍵分析，若當年有那八艘潛艦在東部海域巡弋，解放軍航母如遼寧號、山東號要想在台灣東面「撒野」，絕無今日這般輕鬆寫意。

官方官員表示，這「失落的二十年」，讓台灣從原本可能具備的「區域水下制衡者」，變成了苦苦追趕的「防禦者」。歷史無法重來，但正如多位戰略專家所言，這段教訓昭示了一個鐵律：在國家安全上，猶豫與拖延的成本，往往比武器本身更為昂貴。

